L’ombre sur le toit solaire

Le régime de subvention pour l’ajout de capacité a une conception défectueuse, des exigences de l’appel d’offres au rôle des disco

Par Shravan Sampath

Le gouvernement de l’Union avait annoncé la phase II de son programme de toits solaires, fixant un objectif ambitieux d’atteindre 40 000 MW de capacité installée d’ici 2022. Cependant, alors que nous nous trouvons aux portes de 2022, cet objectif semble insaisissable. La capacité solaire installée sur les toits de l’Inde à l’heure actuelle n’est que d’environ 6 111 MW (soit environ 15 % de l’objectif). Dans un récent examen du ministère des énergies nouvelles et renouvelables, la plupart des États ont signalé des chiffres lamentables sur les toits solaires. Même Delhi urbanisée et à revenu élevé, qui disposait d’une allocation de subvention solaire sur les toits pour une capacité d’environ 30 MW, n’en a atteint que 20 %. Au niveau national, le MNRE a alloué des subventions pour une capacité d’environ 3 000 MW de toit solaire à divers États, mais seulement 699 MW (ou 23 %) ont été ajoutés jusqu’à présent. Alors que des pays beaucoup plus petits comme le Vietnam ont installé plus de 9 000 MW en une seule année, l’Inde est désormais à la traîne au niveau mondial.

Une grande partie de cela peut être attribuée à un cadre politique conçu pour imposer des conditions déraisonnables aux installateurs solaires. Dans le régime actuel, chaque discothèque est responsable des installations solaires sur les toits de sa propre zone, et les appels d’offres exigent des critères de qualification presque négligeables. L’absence de critères de qualification se traduit par des enchères très agressives de la part d’acteurs qui ne comprennent pas les coûts impliqués, ce qui finit par vicier profondément le marché. La plupart des installateurs expérimentés restent à l’écart étant donné les prix d’appel d’offres non viables.

Dans le cadre du cadre d’appel d’offres, de nombreuses discothèques ont créé une pléthore de catégories d’enchères, entre 1 KW et 10 KW. Certains ont même créé des catégories d’enchères distinctes pour l’énergie solaire sur des structures surélevées. Les soumissionnaires participant à cet appel d’offres complexe auraient besoin de compétences astucieuses en astrologie s’ils devaient prédire leur profil de client exact au cours des 12 à 18 prochains mois.

L’appel d’offres stipule que les installations solaires résidentielles doivent être nettoyées et entretenues par l’installateur solaire pendant cinq ans après la mise en service, et insiste en outre pour qu’une assurance soit également souscrite par l’installateur pendant cinq ans. L’installateur doit maintenir des ratios de performance d’usine stricts qu’il n’est pas possible d’atteindre dans des projets résidentiels compte tenu des niveaux de poussière urbaine. Pour lier tout cela, le soumissionnaire doit donner une garantie bancaire ferme de cinq ans qui sera encaissée si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie.

Le plus gros défaut du programme de subventions de la phase II est que les prix des systèmes solaires résidentiels sur les toits sont gelés à l’avance pour une durée comprise entre 12 et 18 mois. Étant donné que les prix des panneaux solaires et les autres coûts des intrants sont très volatils, personne ne peut prendre un appel aussi long sur les prix. Par conséquent, toute tarification n’est qu’une conjecture. De plus, les systèmes solaires résidentiels sur toiture sont très spécialisés et dépendent de la qualité, et de nombreux clients exigent leurs propres personnalisations, ce qui entraîne un coût supplémentaire. Un prix unique ne parvient pas à saisir les disparités existant au sein du marché.

Le rôle primordial donné au dcom dans le cadre doit également être repensé, étant donné que le dcom est toujours en conflit lorsqu’il s’agit du rôle qu’il devrait jouer puisqu’il perd des revenus du toit solaire. Il est préférable de restreindre le rôle du discom et de s’assurer que le processus de subvention devient transparent avec un minimum de points de contact.

À l’heure actuelle, la subvention est perçue par l’installateur, et la charge et le risque de la subvention lui incombent. La subvention peut aller jusqu’à 40 % du coût du projet et constitue une charge importante qui bloque le fonds de roulement de l’installateur. Il serait plus prudent de verser la subvention directement au client. Le transfert direct des avantages est pratiqué pour le décaissement des subventions dans d’autres programmes gouvernementaux, alors pourquoi les toitures solaires devraient-elles être différentes ?

L’insistance du gouvernement à micro-gérer chaque installation peut sembler louable, mais cela ne devrait pas se faire au prix d’un transfert de la moindre charge sur l’installateur. Le marché des toitures solaires a besoin d’un cadre clair, transparent et simple, tout en permettant également aux installateurs solaires réputés et de confiance de se développer.

Dans un cadre idéal, les compteurs nets devraient être disponibles sur le marché, et le rôle de la discothèque ne devrait être que d’inspecter l’usine et de sceller le compteur. La subvention doit être réclamée par le client sur la base de la demande de ce dernier au gouvernement. La subvention doit être disponible au débit et à un prix fixe par KW, indépendamment du moment où le client fait sa demande, et ne doit pas dépendre de la durée d’un programme d’appel d’offres. Ce n’est qu’en rationalisant le programme que nous pourrons espérer nous rapprocher de notre objectif de 40 GW au cours des cinq prochaines années.

L’auteur est PDG, Oakridge Energy

