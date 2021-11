L’OMC baisse les tarifs américains sur les olives noires d’Espagne

19/11/2021

Le à 21:47 CET

.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a décidé ce vendredi que les tarifs de États Unis les importations d’olives noires espagnoles sont « incompatibles » avec les règlements de l’organisme, dans un litige soulevé par l’Union européenne (UE) depuis 2019 et dont la décision finale a été retardée par la pandémie.

Les États-Unis ont agi d’une manière incompatible avec les règles de l’OMC dans divers aspects de leurs enquêtes, ce qui avait conduit à l’imposition de ces droits sous la forme de droits compensateurs, ont indiqué des sources proches de l’OMC.

Le groupe d’experts de l’OMC qui a jugé le différend a spécifiquement considéré que Les États-Unis ont mal agi en déduisant que les subventions accordées aux producteurs espagnols d’olives noires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) de l’UE pourraient être passibles de droits de douane.

La réaction de l’Europe

La Commission européenne (CE) a exprimé sa confiance que les États-Unis « prendront des mesures & rdquor; conformément à l’avis de ce vendredi de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) par lequel il considère « Illégal & rdquor; tarifs que ce pays impose à l’importation des olives noires espagnoles.

Désormais, l’Union européenne (UE), qui a soulevé un différend à cet égard en 2019, attend des États-Unis qu’ils se conforment aux recommandations du panel de l’OMC qui a statué que « les droits compensateurs imposés par la précédente administration américaine de Donald Trump, en 2018, sont illégal selon les règles de l’organisation« , a déclaré la CE dans un communiqué.

« Les efforts de la CE pour défendre vigoureusement les intérêts et les droits des producteurs de l’UE, dans ce cas les producteurs espagnols d’olives noires, portent leurs fruits », a déclaré le vice-président exécutif de la CE et ministre du Commerce Valdis Dombrovskis.

Comme il l’a dit, l’OMC « a confirmé nos affirmations selon lesquelles les droits anti-subventions ne sont pas justifiés et violent les règles& rdquor; de l’organisation elle-même. «Ces droits ont gravement affecté les producteurs d’olives espagnols, car ils ont provoqué une baisse drastique de leurs exportations vers les États-Unis. Nous espérons maintenant que ce pays adoptera les mesures appropriées pour appliquer la décision de l’OMC, afin que les exportations d’olives noires d’Espagne vers ce pays puissent reprendre dans des conditions normales », a-t-il conclu.

Le 1er août 2018, le département du Commerce des États-Unis a établi des droits antidumping et compensateurs combinés compris entre 30% et 44% sur les importations d’olives noires espagnoles, selon l’entreprise en question.

L’UE a contesté ces droits devant l’OMC au motif qu’ils étaient contraires à certaines dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et l’Accord antidumping. Depuis l’institution de ces mesures, les exportations d’olives noires espagnoles vers les États-Unis ont diminué de près de 60%La CE a rappelé, ajoutant qu’avant l’imposition des droits, l’Espagne exportait des olives pour une valeur de 26 millions d’euros par an vers le pays nord-américain.