L’OMC convoque une réunion clé des ministres du Commerce le 15 juillet sur les subventions à la pêche

Le chef de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a convoqué une réunion de tous les ministres du commerce le 15 juillet pour aplanir les divergences concernant l’octroi de subventions à la pêche, ont indiqué des sources.

L’objectif est de conclure rapidement les négociations et ensuite un texte est finalisé afin qu’un accord sur la pêche puisse être trouvé lors de la prochaine réunion ministérielle de l’OMC en décembre à Genève.

Des négociations mouvementées se déroulent à Genève sur le sujet. L’objectif de ces négociations est de discipliner les subventions avec l’objectif global d’avoir une pêche durable et d’éliminer les subventions à la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) et d’interdire les subventions contribuant à la surcapacité et à la surpêche.

« Ce sera une réunion en ligne des ministres du Commerce. Le directeur général de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a convoqué la réunion du comité de négociation commerciale le 15 juillet sur la question », ont indiqué des sources.

Alors que les pays développés font pression pour l’interdiction des subventions, l’Inde souhaite un résultat équitable et équilibré, car le pays fournit un soutien à ses petits pêcheurs marginaux qui dépendent du secteur pour leur subsistance.

Contrairement aux pays riches qui fournissent des milliards de dollars de subventions à leurs pêcheurs, la subvention de l’Inde ne s’élève qu’à environ Rs 770 crore. Le gouvernement accorde des subventions sur des choses comme le carburant et les bateaux.

Les communautés de pêcheurs des pays développés utilisent des bateaux hautement mécanisés pour la pêche, appelés bateaux-mères, dans lesquels elles disposent également d’unités de transformation.

Comme la subvention de l’Inde est minime et accordée aux petits pêcheurs marginaux, elle a demandé plus de temps pour mettre en œuvre les normes ou disciplines, qui seraient finalisées après des négociations complètes, sur l’interdiction des subventions aux activités de pêche dans les zones économiques exclusives (ZEE).

Il existe principalement trois zones de pêche : les eaux territoriales (12 milles marins du rivage), la ZEE (zones économiques exclusives – 200 milles marins) et la haute mer.

L’Inde souhaite que les activités de pêche dans les eaux territoriales soient complètement hors du champ d’application de l’accord, tandis qu’un délai suffisant devrait être accordé pour mettre en œuvre les engagements de l’accord dans les ZEE.

Pour cela, le pays a demandé la nécessité d’un traitement spécial et différencié (TSD) approprié et efficace pour les pays en développement et les PMA (pays les moins avancés) dans les négociations.

Des sources ont déclaré que les règles de l’OMC ne devraient pas peser sur les pêcheurs pauvres qui gagnent leur vie grâce au secteur et pêchent dans les eaux territoriales.

« Où existe-t-il des preuves suggérant que la cause première de la pêche INN est la pêche qui a lieu à moins de 12 milles marins d’un État côtier ? Ce que nous recherchons, c’est une exemption jusqu’à 12 NM (milles marins) pour « U » et « U… », selon une déclaration faite par l’Inde lors de la réunion à composition non limitée sur les dispositions S&DT dans les négociations sur les subventions à la pêche NGR tenues en mai. 31.

Pour la pêche dans les ZEE (zones économiques exclusives) et les ORGP (organisations régionales de gestion des pêches – elles sont composées de représentants de nations qui pêchent dans une région définie ou ciblent un stock spécifique), l’Inde a déclaré que le S&DT doit être basé sur des critères qui prennent en compte les besoins de développement, le développement des capacités et le temps nécessaire à la mise en œuvre de ces disciplines.

« … nous avons besoin d’une période de transition S&D de 7 ans pour la partie U&U de la pêche INN dans la ZEE », a-t-il ajouté.

L’Inde a répété à maintes reprises que les pays membres de l’OMC qui ont fourni d’énormes subventions pour la pêche non durable devraient d’abord prendre la responsabilité de réduire considérablement les mesures de soutien néfastes qui conduisent à la surpêche.

« Nous sommes d’avis que le dernier texte nous éloigne encore plus de la conclusion de cette discussion. N’ayant pas la capacité des pays en développement qui ne bénéficient pas des avantages d’un grand nombre de navires industriels de protéger les moyens de subsistance des petits pêcheurs et des pêcheurs artisanaux, les problèmes de sécurité alimentaire et l’espace politique pour le développement de la capacité de pêche, cela doit certainement être dûment pris en considération », a ajouté l’Inde. .

Lors de la 11e Conférence ministérielle de l’OMC, tenue à Buenos Aires en Argentine en décembre 2017, les membres étaient convenus de s’engager de manière constructive dans des négociations sur les subventions à la pêche, en vue d’adopter un accord d’ici la prochaine conférence ministérielle, organe de décision suprême de l’OMC.

La 12e Conférence ministérielle aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Genève, en Suisse.

Le secteur fournit des moyens de subsistance à environ 16 millions de pêcheurs et pisciculteurs indiens au niveau primaire et environ le double du nombre tout au long de la chaîne de valeur.

La part du secteur de la pêche dans le PIB total (aux prix courants) est passée de 0,40 % en 1950-51 à 1,03 % en 2017-18.

Les négociations de l’OMC sur les subventions à la pêche ont été lancées en 2001 à Doha, avec pour mandat de clarifier et d’améliorer les disciplines existantes de l’OMC sur les subventions à la pêche. Ce mandat a été élaboré en 2005 lors de la réunion de Hong Kong, notamment avec un appel à l’interdiction de certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche.

