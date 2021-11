L’OMC reporte la réunion des ministres – The Financial Express

Aucune date n’a été fixée pour la reprise de la 12e conférence ministérielle, largement considérée comme un test de la pertinence de l’OMC au milieu des attaques persistantes des principaux membres contre le système commercial multilatéral qu’elle représente.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a reporté pour la deuxième fois sa réunion cruciale des ministres du commerce de divers pays, qui devait commencer à partir du 30 novembre à Genève, après qu’une épidémie d’une nouvelle souche du virus Covid-19 a conduit plusieurs gouvernements à imposer des restrictions aux déplacements. Il s’agit de la première victime commerciale majeure de la nouvelle variante de Covid.

Aucune date n’a été fixée pour la reprise de la 12e conférence ministérielle, largement considérée comme un test de la pertinence de l’OMC au milieu des attaques persistantes des principaux membres contre le système commercial multilatéral qu’elle représente.

La ministérielle de Genève devait se dérouler jusqu’au 3 décembre et accueillir des négociations sur un large éventail de questions critiques, notamment la réponse de l’OMC à la maîtrise de la pandémie de Covid-19, la limitation des subventions à la pêche et une solution permanente aux programmes de marchés publics pour la sécurité alimentaire. Bien que des différences marquées persistent entre les différents pays sur de nombreuses questions, des entretiens en face à face auraient servi à réduire les différences.

La ministérielle se tiendra désormais « dès que possible lorsque les conditions le permettront », selon un communiqué de l’OMC.

La variante B.1.1.529 détectée en Afrique du Sud a été classée comme une « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé, qui affirme qu’elle peut se propager plus rapidement que les autres variantes.

Le report fait suite à l’annonce de restrictions de voyage et d’exigences de quarantaine en Suisse et dans de nombreux autres pays européens.

« Compte tenu de ces développements malheureux et de l’incertitude qu’ils provoquent, nous ne voyons pas d’autre alternative que de proposer de reporter la Conférence ministérielle et de la reconvoquer dès que possible lorsque les conditions le permettront », a déclaré Castillo au Conseil général. « J’espère que vous apprécierez pleinement la gravité de la situation. »

Le directeur général de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré que les contraintes de voyage signifiaient que de nombreux ministres et délégués de haut niveau n’auraient pas pu participer aux négociations en face à face lors de la Conférence ministérielle. « Cela rendrait impossible la participation sur un pied d’égalité », a-t-elle déclaré.

De nombreuses délégations, a-t-elle dit, soutiennent depuis longtemps que la réunion n’offre pratiquement pas le type d’interaction nécessaire à la tenue de négociations complexes sur des questions politiquement sensibles.

Les membres de l’OMC ont approuvé à l’unanimité la décision et se sont engagés à continuer de travailler pour réduire leurs divergences sur des sujets clés tels que la réponse de l’organisme mondial du commerce à la pandémie et les négociations pour rédiger des règles visant à éliminer les subventions à la pêche préjudiciables.

« Cela ne veut pas dire que les négociations doivent s’arrêter. Au contraire, les délégations à Genève devraient être pleinement habilitées à combler autant de lacunes que possible. Cette nouvelle variante nous rappelle une fois de plus l’urgence du travail qui nous est confié », a déclaré le DG.

C’est la deuxième fois que la pandémie force le report de la 12e conférence ministérielle. La réunion devait initialement avoir lieu en juin 2020 à Nur-Sultan, au Kazakhstan. Bien que le Conseil général ait décidé de déplacer la réunion à Genève, le Kazakhstan a été choisi pour présider la réunion.