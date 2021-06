Lomi transforme vos déchets en compost, sans odeurs, d’une simple pression sur un bouton | Vie

Lomi est un appareil qui transforme les déchets organiques et bioplastiques en compost pour plantes et jardins, sans odeurs et avec tout le confort.

Il y a beaucoup de gens qui faire son propre compost, mais ce n’est pas facile à faire si vous habitez dans un petit appartement dans une grande ville. La décomposition des déchets produit des odeurs et vous devez faire face à la saleté, aux liquides et à d’autres problèmes.

Pela est une entreprise spécialisée dans le travail avec des matériaux recyclables, par exemple les premiers étuis et lunettes biodégradables pour téléphones portables, y compris les verres. Avec Quoi moi l’objectif est que n’importe qui peut composter les déchets en appuyant sur un bouton.

Quoi moi C’est une sorte de broyeur où l’on jette des déchets organiques et du plastique biodégradable, qui heureusement il y en a de plus en plus. Des couvertures de téléphones portables susmentionnées aux assiettes ou aux fourchettes. Vous appuyez sur un bouton, et en quelques minutes vous avez le compost prêt. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Comment ça marche pour que vous puissiez composter si rapidement ?

Sur leur site Web, ils n’expliquent pas la technologie en détail. Ils disent juste que utiliser le déchiquetage, la chaleur et l’oxygène pour composter tous les nutriments, qui peut être utilisé sur les plantes ou dans le jardin. Ou jetez-le tout de suite, aidant à réduire les déchets.

Dans les réseaux sociaux, certains critiquent que pour créer du compost, il faut utiliser une technologie coûteuse qui consomme des ressources et de l’électricité, car le compost est facile à créer naturellement. D’autres reprochent qu’il ne s’agisse pas d’un vrai compost car les micro-organismes qui décomposent les ordures n’y participent pas.

Pela soutient que sa technologie basée sur la chaleur, l’abrasion et l’oxygène produit le même effet que la décomposition avec des micro-organismes, mais plus rapidement.

De plus, son objectif n’est pas de remplacer la création de compost de façon naturelle, mais de permettre qu’elle se fasse par les personnes qui vivent en appartement ou dans les centres urbains où ils ne peuvent pas composter naturellement, en raison des odeurs susmentionnées ou du manque d’espace.

Si vous êtes curieux, Quoi moi cherche un financement dans Indigogo, où il a déjà levé près de 6 millions d’euros. Il se vend au prix de 329 euros.