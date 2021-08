Lomotif nomme Tarun Katial et Ken Cheung senior advisors

Tarun Katial et Ken Cheung

La plate-forme de réseau social de partage de vidéos Lomotif a intégré l’ancien PDG de ZEE5 Tarun Katial et l’ancien haut dirigeant de Facebook Ken Cheung en tant que conseillers principaux. Les deux experts de l’industrie conseilleront l’équipe senior de Lomotif sur sa croissance et son expansion internationales en mettant l’accent sur l’amélioration de l’orientation utilisateur, de la croissance et de l’adoption dans le monde entier. Leur expérience approfondie et leur expertise dans le domaine joueront un rôle central dans l’établissement d’une nouvelle référence pour l’industrie et renforceront en même temps la croissance et l’expansion de la plate-forme à travers les territoires, a déclaré Paul Yang, fondateur et directeur général de Lomotif. « Leur point de vue précieux aidera l’entreprise à atteindre ses objectifs à long terme », a-t-il ajouté.

Katial apporte plus de deux décennies d’expérience dans l’industrie des médias indienne, ayant déjà travaillé avec Star, Sony et Big FM. Il a dirigé l’équipe ZEE5 et a joué un rôle déterminant dans le parcours de l’application pour devenir une super-application en introduisant la vidéo sociale sur la plate-forme. « Les plateformes de vidéo sociale au format court ont connu une énorme popularité au cours des dernières années, et j’ai hâte d’aider la plateforme (Lomotif) à devenir une véritable plateforme de vidéo communautaire dans les plus grandes communautés Internet comme l’Inde, le Brésil, la Russie, etc. » dit Katial.

Cheung a également joué divers rôles d’entrepreneur et de leadership dans les industries de la technologie, des médias et du divertissement. En tant que directeur général fondateur, international chez Tencent, il a également co-fondé QQ Music. Avant son passage à Tencent, il travaillait chez Warner Music Group en tant que vice-président senior et était responsable de la construction des revenus numériques de l’entreprise à partir de zéro à plus de 100 millions de dollars. Cheung a également travaillé pour Facebook et a été reconnu pour avoir créé et dirigé une équipe en Asie-Pacifique axée sur les partenariats d’actualités, de divertissement et de sports sur Facebook et Instagram.

« Soutenu par ZASH, Lomotif est bien placé pour devenir l’une des plateformes de courts métrages les plus importantes et les plus influentes au monde. Cela engage la communauté, ouvre des opportunités économiques et inspire la créativité des personnes de tous les horizons », a déclaré Cheung.

