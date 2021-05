L’OMS a célébré la pièce commémorative britannique par la Royal Mint

L’OMS sera célébré par le Royal Mint du Royaume-Uni avec une nouvelle pièce commémorative. Comprend des symboles des performances live du groupe, y compris un drapeau de l’union, le logo Mod et une guitare Rickenbacker à couper le souffle. Ensemble, les symboles sur la pièce forment une table de flipper, clin d’œil à leur single de 1969 “Magicien de flipper” et l’album Tommy. La pièce et sa gamme sont disponibles lundi.

En utilisant les dernières technologies et techniques de fabrication innovantes, un certain nombre de pièces présenteront un effet spécial «onde de choc», rayonnant depuis le haut-parleur, rehaussant le détail de la pièce. Les designers et les artisans de la Monnaie ont développé cet effet en l’honneur du concert bruyant record de The Who, un record qui a été détenu pendant une décennie. Le design est le quatrième de la série Music Legends de la Royal Mint, reconnaissant les musiciens les plus emblématiques de Grande-Bretagne. Les lauréats précédents incluent reine, David Bowie, et Elton John.

Clare Maclennan, directrice divisionnaire de la pièce commémorative à la Royal Mint, a déclaré: «Les Who sont un groupe britannique emblématique avec un héritage musical incroyable, il s’est donc senti juste de les honorer avec une pièce officielle britannique. La pièce Who est la dernière de notre série à couper le souffle Music Legends, qui célèbre les artistes britanniques légendaires à travers de nouveaux designs originaux.

Ce fut un privilège d’avoir Roger Daltrey visiter la Monnaie pour frapper l’une des premières pièces et rencontrer l’équipe de fabricants qui ont créé ce magnifique design. Notre série Music Legends engage de nouvelles générations de collectionneurs de pièces, et nous espérons que ce design deviendra un élément précieux des souvenirs des fans. »

Roger Daltrey, Co-fondateur et chanteur principal de The Who a commenté: «C’est un honneur de faire produire une pièce pour célébrer l’héritage musical de The Who. Le design de la pièce capture la véritable essence du groupe et ce que nous représentons.

Pete Townshend», A ajouté le guitariste principal de The Who:« Je suis ravi que le travail du groupe soit reconnu par cette fantastique gamme de pièces de monnaie de la Royal Mint.

