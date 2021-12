L’OMS approuve le vaccin Novavax COVID

L’Organisation mondiale de la santé a approuvé d’urgence un vaccin contre le coronavirus fabriqué par Novavax, basé aux États-Unis, et le Serum Institute of India, ouvrant la voie à son inclusion dans le programme soutenu par l’ONU pour fournir des vaccins aux pays les plus pauvres du monde.

Le vaccin, connu sous le nom de CovavaxTM, est le neuvième à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence de l’agence de santé des Nations Unies, marquant un vote de confiance pour Novavax qui pourrait également signifier que les injections seront acceptées par certains pays qui n’admettent que les voyageurs vaccinés avec l’OMS. jabs soutenus.

Le Serum Institute produit le vaccin développé par Novavax, et une grande question est de savoir quelle quantité d’approvisionnement il peut expédier et quand. On s’attendait depuis longtemps à ce que le vaccin contribue à augmenter les approvisionnements mondiaux en vaccins, car les injections ne nécessitent qu’un stockage réfrigéré, une option attrayante pour les pays à faible revenu par rapport à d’autres vaccins qui nécessitent un stockage très froid.

Une femme tient une petite bouteille étiquetée avec un autocollant « Coronavirus COVID-19 Vaccine » et une seringue médicale devant un logo Novavax affiché dans cette illustration 30 octobre 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

« Cette liste vise à accroître l’accès en particulier dans les pays à faible revenu, dont 41 n’ont toujours pas pu vacciner 10% de leur population, tandis que 98 pays n’ont pas atteint 40% », a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice adjointe de l’OMS. général pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé. Simao faisait allusion à la grande iniquité dans l’accès aux vaccins entre les pays riches bien approvisionnés et les plus pauvres qui en manquent.

Le programme COVAX soutenu par l’ONU, qui expédie des vaccins contre le coronavirus dans de nombreux pays pauvres, a conclu des accords pour recevoir quelque 1,35 milliard de doses de Novavax produites par le Serum Institute, le plus grand fabricant de vaccins au monde qui possède une licence pour le produire.

Les vaccins COVID-19 entraînent le corps à reconnaître le virus en repérant la protéine de pointe qui le recouvre, mais l’option Novavax est faite très différemment des injections les plus largement utilisées.

Il s’agit d’un vaccin protéique fabriqué avec une technologie plus ancienne qui est utilisée depuis des années pour produire d’autres types de vaccins. Novavax, basé au Maryland, utilise le génie génétique pour faire pousser des copies inoffensives de la protéine de pointe du coronavirus dans des cellules d’insectes. Les scientifiques extraient et purifient la protéine, puis la mélangent à un produit chimique stimulant le système immunitaire.

Le vaccin Novavax nécessite des températures de réfrigération standard (2 à 8°C), ce qui le rend plus facile à stocker et à distribuer que ceux nécessitant des températures de congélation ultra. UW Medicine a reçu sa première livraison d’échantillons pour les essais cliniques en janvier en provenance de cliniques partout aux États-Unis et au Mexique. (Karen Ducey/.) (.)

Novavax a été retardé pendant des mois en raison de problèmes d’alignement de fabrication à grande échelle. Le régime complet nécessite deux doses.

Novavax a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en Indonésie et aux Philippines, a des demandes en instance auprès de l’Agence européenne des médicaments et de la Grande-Bretagne et prévoit de déposer une demande auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis d’ici la fin de l’année.

L’été dernier, Novavax a rapporté qu’une étude portant sur 30 000 personnes aux États-Unis et au Mexique a révélé que le vaccin était sûr et efficace à 90 % contre l’infection symptomatique des variantes antérieures, similaire aux résultats d’un essai sur 15 000 personnes en Grande-Bretagne. Une étude de suivi a révélé qu’une dose de rappel six mois après la dernière injection pouvait augmenter suffisamment les anticorps anti-virus pour lutter contre la variante delta extra-contagieuse.

Novavax dit qu’il teste comment les tirs résisteront à la variante omicron et, comme d’autres fabricants, a commencé à formuler une version mise à jour pour mieux correspondre à omicron au cas où cela serait éventuellement nécessaire.