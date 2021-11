L’OMS déclare que la souche omicron est une variante préoccupante

Une infirmière prépare le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 pour les enfants pour distribution à Montréal, Québec, le 24 novembre 2021.

ANDREJ IVANOV | . | .

L’Organisation mondiale de la santé a attribué vendredi la lettre grecque omicron à une variante de Covid nouvellement identifiée en Afrique du Sud.

L’agence de santé des Nations Unies a reconnu la souche, d’abord appelée lignée B.1.1.529, comme une variante préoccupante.

Les experts de la santé sont profondément préoccupés par la transmissibilité de la variante omicron étant donné qu’elle présente une constellation inhabituelle de mutations et un profil différent des autres variantes préoccupantes.

« Omicron, B.1.1.529, est nommé comme variante préoccupante car il a des propriétés préoccupantes », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur Covid-19, dans une vidéo publiée sur Twitter. « Cette variante a un grand nombre de mutations, et certaines de ces mutations ont des caractéristiques inquiétantes. »

Les experts craignent que la forte augmentation des cas de Covid dans la province sud-africaine de Gauteng – où la souche fortement mutée du virus a été identifiée pour la première fois – puisse signifier qu’elle a un plus grand potentiel d’échapper à l’immunité antérieure que d’autres variantes. Le nombre de cas d’omicron « semble augmenter » dans presque toutes les provinces d’Afrique du Sud, a rapporté l’OMS.

L’organisation ne qualifie les souches de Covid que de variantes préoccupantes lorsqu’elles sont plus transmissibles, plus virulentes ou plus aptes à éluder les mesures de santé publique, y compris les vaccins et les traitements. Les données présentées lors d’un briefing jeudi organisé par le ministère sud-africain de la Santé indiquent que certaines des mutations d’omicron sont liées à une résistance améliorée aux anticorps, ce qui pourrait réduire la protection offerte par les vaccins.

Certaines mutations pourraient également rendre l’omicron plus contagieux, tandis que d’autres n’ont pas été signalées jusqu’à présent, empêchant les chercheurs de comprendre comment elles pourraient avoir un impact sur le comportement de la souche, selon une présentation lors du briefing.

« Les preuves préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec cette variante, par rapport à d’autres COV », a déclaré l’OMS dans un communiqué publié vendredi.

La désignation d’une nouvelle variante préoccupante associée à l’alarme croissante des responsables de la santé a fait chuter les marchés mondiaux vendredi. Les prix du pétrole et les actions des voyages et des loisirs ont subi de lourdes pertes sur les nouvelles.

L’OMS a déclaré qu’il faudrait des semaines pour comprendre comment la variante peut affecter les diagnostics, les thérapies et les vaccins.

Que savons-nous jusqu’ici?

Le scientifique sud-africain Tulio de Oliveira a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que la variante omicron contient environ 50 mutations, mais plus de 30 d’entre elles se trouvent dans la protéine de pointe, la région de la protéine qui interagit avec les cellules humaines avant l’entrée dans les cellules.

De plus, le domaine de liaison au récepteur – la partie du virus qui entre en contact pour la première fois avec nos cellules – possède 10 mutations, bien plus que deux pour la variante delta Covid, qui s’est propagée rapidement plus tôt cette année pour devenir la souche dominante dans le monde.

Ce niveau de mutation signifie qu’il provient très probablement d’un seul patient qui n’a pas pu éliminer le virus, lui donnant la chance d’évoluer génétiquement. La même hypothèse a été proposée pour le variant alpha de Covid.

« Il y a beaucoup de travail en cours en Afrique du Sud et dans d’autres pays pour mieux caractériser la variante elle-même en termes de transmissibilité, en termes de gravité et d’impact sur nos contre-mesures, comme l’utilisation de diagnostics, de thérapies ou de vaccins », a déclaré Van. dit Kerkhove. « Jusqu’à présent, il y a peu d’informations, mais ces études sont en cours. »

Environ 100 génomes variants omicron ont été identifiés en Afrique du Sud, principalement dans la province de Gauteng. La variante a également été détectée en Israël, au Botswana et à Hong Kong.

De nombreuses mutations identifiées dans la variante omicron sont liées à une résistance accrue aux anticorps, ce qui peut réduire l’efficacité des vaccins et affecter le comportement du virus en ce qui concerne l’inoculation, les traitements et la transmissibilité, ont déclaré des responsables de la santé.

Les passagers attendent à l’aéroport de Francfort.

Boris Roessler | alliance d’images | .

« Il y a deux approches pour ce qui se passe ensuite: attendre plus de preuves scientifiques, ou agir maintenant et revenir plus tard si cela n’était pas nécessaire », a déclaré Sharon Peacock, professeur de santé publique et de microbiologie à l’Université de Cambridge.

« Je pense qu’il vaut mieux » aller fort, aller tôt et aller vite « et s’excuser en cas d’erreur, que d’adopter un point de vue académique selon lequel nous devons atteindre un point de basculement avant que des mesures ne soient prises. Une propagation rapide en Afrique du Sud pourrait être dus à des événements de super-propagation ou à d’autres facteurs. Mais il y a suffisamment de signaux d’alarme pour supposer le pire plutôt que d’espérer le meilleur – et adopter une approche de précaution », a déclaré Peacock.

L’Union européenne, le Royaume-Uni, Israël, Singapour et les États-Unis font partie des pays qui imposent des restrictions de voyage aux pays d’Afrique australe.

L’OMS a mis en garde les pays contre l’imposition hâtive de restrictions de voyage, affirmant qu’ils devraient plutôt adopter une « approche scientifique fondée sur les risques ».

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré vendredi matin que la décision du Royaume-Uni de prendre des mesures de précaution « semblait avoir été précipitée car même l’OMS n’a pas encore donné de conseils sur les prochaines étapes ».

— Elliot Smith de CNBC a contribué à ce rapport.