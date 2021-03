L’OMS devrait enquêter sur le laboratoire militaire américain comme point d’origine possible du COVID ⋆ 10z viral

Les gens portent des masques protecteurs, à la suite d’une épidémie de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), dans le quartier financier de Lujiazui à Shanghai, en Chine, le 19 mars 2020 (Aly Song / .)

Mercredi, la Chine a exhorté l’Organisation mondiale de la santé à enquêter pour savoir si le COVID-19 provenait pour la première fois d’un laboratoire militaire américain après que le directeur de l’agence eut appelé à une enquête plus approfondie pour savoir si le virus s’était échappé d’un laboratoire chinois.

Une équipe dirigée par l’OMS qui s’est rendue en Chine plus tôt cette année pour enquêter sur les origines de la pandémie de coronavirus a déclaré mardi dans un rapport qu’il était « extrêmement improbable » que le virus ait fui d’un laboratoire chinois et a recommandé de ne plus explorer cette théorie.

Cependant, juste avant la publication du rapport, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’enquête de l’équipe sur la fuite potentielle du laboratoire n’était pas suffisante et qu’une enquête plus approfondie était nécessaire. Il a déclaré qu’il était prêt à envoyer plus de spécialistes pour explorer cette possibilité, selon le Wall Street Journal.

Mercredi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a répondu à une question sur les commentaires de Tedros en vantant la «conclusion importante» de l’équipe selon laquelle la théorie des fuites en laboratoire était peu probable.

« Ils ont fondamentalement exclu la possibilité d’un incident de laboratoire » à Wuhan, a-t-elle déclaré.

Elle a également appelé l’agence à enquêter sur les épidémies précoces dans d’autres pays et a encouragé l’OMS à enquêter sur un laboratoire militaire américain à Fort Detrick, dans le Maryland.

«Comme vous le savez, une étude pertinente est déjà réalisée dans les laboratoires de Wuhan, mais quand Fort Detrick sera-t-il ouvert à ces experts?» elle a demandé. «Si nécessaire, nous espérons que les États-Unis pourront être aussi ouverts et francs que la Chine.»

Pendant des mois, les autorités chinoises ont colporté la théorie infondée selon laquelle le virus pourrait provenir de Fort Detrick, qui abrite des parties du programme américain de défense biologique et d’autres efforts de recherche médicale dirigés par l’armée, sans offrir aucune preuve.

Hua n’a pas voulu dire si la Chine permettrait aux scientifiques de continuer à enquêter sur les laboratoires de Wuhan ou quand elle commencerait la deuxième phase des études décrites dans le rapport de l’équipe dirigée par l’OMS.

L’équipe dirigée par l’OMS a été forcée de s’appuyer sur la parole des scientifiques chinois participant à l’enquête et n’a pas eu accès sans entrave à l’Institut de virologie de Wuhan, où de nombreux experts en santé publique pensent que le virus pourrait être originaire.

Le rapport de l’OMS contredit également les affirmations des services de renseignement américains sur les protocoles de sécurité du WIV. Le rapport affirme que le laboratoire était «bien géré», mais les câbles du département d’État de 2018 révèlent que les diplomates qui ont visité l’installation craignaient que les mesures de sécurité appropriées ne soient pas respectées. Le rapport suggère également qu’aucun chercheur du laboratoire n’a attrapé le COVID, mais le département d’État a annoncé en janvier que les chercheurs avaient signalé des symptômes pseudo-grippaux à l’automne, des mois avant que les autorités chinoises reconnaissent l’épidémie de COVID.

Le personnel de WIV a également supprimé une base de données génomique contenant des informations sur les virus étudiés au laboratoire.

Le Dr Robert Redfield, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a déclaré la semaine dernière qu’il pensait que le coronavirus provenait d’un laboratoire de Wuhan et s’était «échappé» et se propageait potentiellement dès septembre 2019.

« Si je devais deviner, ce virus a commencé à se transmettre quelque part en septembre, octobre à Wuhan », a déclaré le virologue à CNN dans un clip diffusé vendredi. «Ce sont mes propres sentiments. Et seule opinion. Je suis autorisé à avoir des opinions maintenant. «

Redfield a déclaré qu’il était « du point de vue que je pense toujours que l’étiologie la plus probable de ce pathogène à Wuhan provenait d’un laboratoire, s’est échappé. »

«Les autres personnes ne croient pas cela», a déclaré Redfield, qui dirigeait le CDC sous l’ancien président Donald Trump. « C’est très bien. La science finira par le comprendre. Il n’est pas rare que des pathogènes respiratoires sur lesquels on travaille dans un laboratoire infectent le travailleur du laboratoire. »

Le rapport de l’équipe dirigée par l’OMS note également qu’il est possible que la pandémie ait commencé en dehors de Wuhan, ou de Chine, car l’équipe a trouvé peu de preuves d’une propagation substantielle à Wuhan avant décembre 2019, alors que le virus avait été trouvé chez des individus en Italie et au Brésil à la fin. Novembre. Cependant, les scientifiques ont déclaré qu’il était possible que le virus se propage sans être détecté à Wuhan et dans les environs pendant des semaines ou des mois avant d’attirer l’attention.

«La pensée actuelle est que nous travaillons toujours avec le départ à Wuhan et dans ses environs et que nous travaillons à rebours sur la façon dont il est arrivé ici», a déclaré Peter Ben Embarek, le chef de l’équipe de l’OMS. «Il est parfaitement possible que vous ayez des cas sporadiques dans et autour de Wuhan avant décembre, novembre, voire octobre 2019 … Ce déplacement plus précoce du virus en dehors de la zone pourrait potentiellement s’expliquer de cette façon.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.