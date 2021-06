L’OMS et d’autres doivent trouver des moyens de garantir un accès abordable aux médicaments clés en ces temps critiques : Vardhan

Harsh Vardhan a assumé la responsabilité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mai 2020.

Le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, dont le mandat de président du Conseil exécutif de l’OMS a pris fin mercredi, a appelé à garantir un accès abordable aux médicaments clés pendant des crises comme la pandémie de coronavirus et a préconisé une réponse partagée et collaborative pour relever les futurs défis de santé.

Vardhan s’est adressé à la 149e session du Conseil exécutif de l’OMS le dernier jour de son mandat par vidéoconférence et a rappelé aux membres les sacrifices des guerriers Covid « courageux, distingués et honorables » à travers le monde afin que l’humanité puisse survivre.

«Ce sont des moments d’émotions mitigées pour moi. D’une part, je me sens heureux et privilégié d’avoir servi cette prestigieuse organisation. D’un autre côté, mon cœur est lourd alors que je sors au milieu de beaucoup de travail qui reste à faire et alors que la planète continue de chanceler sous la crise pandémique et les turbulences économiques », a-t-il déclaré.

Vardhan a assumé la responsabilité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mai 2020.

“Je félicite l’Organisation mondiale de la santé pour son soutien indéfectible à tous les États membres tout au long de la pandémie, pleinement attachée à la valeur de l’équité et à la simple vérité que personne n’est en sécurité tant que tous ne sont pas en sécurité”, a déclaré le ministre, selon un ministère de la Santé. déclaration.

L’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 est la collaboration mondiale la plus rapide, la plus coordonnée et la plus réussie de l’histoire pour accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19.

L’installation COVAX a fourni un mécanisme indispensable pour garantir un accès équitable aux vaccins COVID-19 – une véritable incarnation de notre principe de ne laisser personne de côté, a déclaré Vardhan.

Il a déclaré que l’Assemblée mondiale de la santé soutenait vigoureusement l’accès mondial équitable aux médicaments et vaccins COVID-19. La solidarité et la coopération mondiales sont fondamentales dans tous les domaines de la riposte à la pandémie et doivent continuer à être renforcées, a-t-il souligné.

“Il est temps d’agir. C’est un moment où nous comprenons tous qu’il y aura de nombreux défis urgents en matière de santé au cours des deux prochaines décennies. Tous ces défis exigent une réponse partagée, car ce sont des menaces partagées qui nécessitent une responsabilité partagée d’agir.

« Et, bien sûr, c’est aussi la philosophie de base de l’OMS. J’ai répété à maintes reprises que le plus grand besoin de l’heure est un plus grand degré d’idéalisme partagé des nations », a-t-il déclaré.

Dans une crise mondiale aussi grave, la gestion et l’atténuation des risques nécessitent un renforcement supplémentaire des partenariats mondiaux pour raviver l’intérêt et l’investissement dans la santé publique mondiale.

L’une des tâches les plus importantes est de susciter des engagements plus élevés à l’égard des maladies qui affligent l’humanité depuis des siècles.

« Il faut vaincre les adversaires par des collaborations et en se complétant en mutualisant nos ressources…. Nous devons être plus agressifs en nous engageant dans des partenariats où une action commune est nécessaire, en façonnant le programme de recherche et en stimulant la diffusion de connaissances précieuses », a-t-il déclaré.

À un moment critique comme la pandémie actuelle, l’industrie n’a aucune possibilité de s’en tenir aux droits de propriété intellectuelle, a souligné Vardhan.

« Parfois, nous constatons qu’il y a peu de volonté de recherche collaborative. L’abordabilité est également un facteur clé pour atteindre notre objectif de la santé pour tous. L’OMS, avec d’autres comme l’Organisation mondiale du commerce, doit trouver des moyens de garantir un accès abordable à ces médicaments clés en ces temps critiques », a-t-il déclaré.

« Pour nous, les vaccins pour la santé doivent aller aux riches ainsi qu’à ceux qui n’ont pas la richesse…. Cela a également été l’Année de la science. Cette année revêt une grande importance pour fonder les décisions prises dans les domaines de la science, des preuves et des données », a-t-il déclaré.

«Les travailleurs de la santé du monde entier travaillent de longues heures dans les hôpitaux, dormant dans leurs sous-sols ou leurs hôtels afin de ne pas infecter les membres de leur famille. Les scientifiques font des heures supplémentaires pour développer de nouveaux vaccins et traitements ; vous combattez tous les faux récits sans fin qui circulent dans les médias et les médecins rouvrent la pratique médicale afin que nous puissions répondre aux besoins de santé reportés de nos patients. Au milieu de tout cela, des centaines de milliers de travailleurs de la santé et de première ligne ont été perdus à jamais », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.