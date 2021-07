L’OMS évalue les données de Covaxin pour la LUE ; Date de décision “à confirmer”

in

Les données glissantes permettent à l’OMS de commencer son examen immédiatement, à mesure que les informations continuent d’arriver, afin d’accélérer le processus d’examen global. (Source de la photo : .)

L’Organisation mondiale de la santé, qui examine actuellement la demande de Bharat Biotech pour une liste d’utilisation d’urgence (EUL) de son vaccin COVID-19 Covaxin, a déclaré qu’elle évaluait les données du jab.

Dans une mise à jour sur son site Web, l’OMS, qui a commencé à diffuser des données le 6 juillet, a déclaré que la date d’une décision sur le jab n’était pas encore « à confirmer ».

Les données glissantes permettent à l’OMS de commencer son examen immédiatement, à mesure que les informations continuent d’arriver, afin d’accélérer le processus d’examen global.

Suchitra Ella, directeur général adjoint de Bharat Biotech, avait récemment déclaré que le processus de l’EUL était un pas de plus vers la décision finale sur «l’acceptation mondiale» de Covaxin, car les données de roulement devaient commencer en juillet.

Elle a également, dans un tweet, a déclaré que la société travaillait en étroite collaboration avec l’OMS pour l’inclusion de Covaxin dans son EUL et que l’approbation ne devrait pas être un long processus car la lignée cellulaire et la majorité des installations de Bharat Biotech ont déjà été auditées et approuvées par le chien de garde de la santé mondiale pour les autres vaccins de BBIL dans le passé.

Le fabricant de vaccins basé en ville a récemment déclaré qu’il avait conclu l’analyse finale de l’efficacité de Covaxin à partir des essais de phase 3. Le jab a démontré une efficacité de 77,8% contre le COVID-19 symptomatique et une protection de 65,2% contre la variante Delta B.1.617.2, a-t-il déclaré.

