L’OMS félicite l’Espagne pour la gestion de la pandémie et l’évolution de la vaccination

10/11/2021 à 00:13 CET

. / EP

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité le rôle de l’Espagne dans la gestion de la pandémie de coronavirus et de la campagne de vaccination lors de la réunion qui s’est tenue ce lundi entre la ministre de la Santé, Carolina Darias, et le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge.

Dans un communiqué, Santé rapporte que Kluge a valorisé « le succès » de la vaccination dans notre pays : «En Espagne, les gens font confiance au vaccin, au système de soins primaires et à sa force, ce qui est très important & rdquor ;.

En outre, Kluge a fait remarquer que l’Espagne, « malgré un niveau de vaccination très élevé, continue de faire pression sur le virus et n’abandonne pas malgré les chiffres. »

Pour cette raison, il a communiqué que l’OMS a conclu un accord avec le ministère de la Santé pour documenter les bonnes pratiques en Espagne « afin qu’ils servent d’exemple à la fois pour le reste de l’Europe et pour le reste du monde », a apostillé.

De son côté, la ministre Carolina Darias a mis l’accent sur la vaccination solidaire, évoquant la Mécanisme COVAX et d’autres bilatéraux, à travers lesquels plus de 20 millions de doses de vaccins ont été données à des pays qui n’y ont pas accès dans le cadre de l’engagement de Pedro Sánchez d’atteindre 50 doses données avant le premier trimestre 2022.

Lors de la réunion entre les deux parties responsables, une collaboration pour réduire la stigmatisation et la discrimination liée au VIH a été convenue, en travaillant ensemble au sein de la présidence espagnole de l’Union européenne en 2023 et en collaborant avec des experts en soins primaires, « non seulement pour la région européenne, mais aussi pour Panamérique, une collaboration interrégionale qui est très importante », ont-ils ajouté.

De plus, Kluge a félicité le gouvernement espagnol pour sa protection financière car « L’Espagne est un pays qui n’a laissé personne de côté » et il a rappelé que, récemment, « la procréation assistée a été incluse pour les femmes célibataires, les lesbiennes, les bisexuels et les personnes trans avec une capacité de grossesse », qu’il a qualifiée de « très importante ».

« Merci d’être un exemple en matière de genre, pour l’OMS c’est très important d’avancer sans laisser personne de côté et, surtout, les personnes qui n’ont pas les moyens de payer le système de santé », a insisté le directeur régional de l’OMS.

Enfin, entre autres questions, les deux représentants ont partagé des idées sur une approche commune dans les politiques liées à la promotion des soins primaires et du VIH. Des problèmes qui s’inscrivent dans deux lignes de collaboration stratégique entre l’Espagne et l’euro de l’OMS dans les années à venir.

L’Espagne compte 78,8% de la population avec un calendrier complet du vaccin covid -37 398 246 personnes- et 80,3% ont au moins une ponction -38 100 169-. Les communautés continuent d’inoculer des troisièmes doses aux citoyens les plus vulnérables au virus, ajoutant ce lundi à un total de 1 694 745 perforations de renfort.