L’OMS met en garde contre le problème des seringues

10/11/2021 à 00:13 CET

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré aujourd’hui qu’il pourrait y avoir pénurie du type de seringues utilisées pour inoculer les vaccins étant donné la demande inattendue suscitée par la campagne mondiale de vaccination contre le covid-19, qui pourrait retarder les programmes de vaccination dans différentes parties du monde.

Quelques semaines après avoir terminé un an depuis que les vaccins covid-19 ont commencé à être administrés, les doses appliquées dépassent les 6,8 milliards, Cela représente le double du nombre de vaccins inoculés chaque année dans le monde et cela implique qu’à cette fin, il faut trois fois plus de seringues qu’auparavant.

« Malheureusement, la possibilité d’une pénurie de seringues est réelle »a déclaré l’experte de l’OMS sur l’accès aux médicaments et produits de santé Lisa Hedman lors d’un dialogue avec des journalistes à Genève.

La capacité de production annuelle de seringues est de 6 000 millions d’unités, ce qui conduit l’OMS à estimer que le déficit pourrait être de 1 à 2 milliards de seringues d’ici 2022 si quelque chose n’est pas fait à ce sujet

Hedman a fait valoir qu’une solution pourrait être transférer la capacité de production d’un type de seringue à un autre afin de disposer d’un plus grand approvisionnement de ceux dédiés aux vaccins, sans pour autant négliger ceux nécessaires au traitement des maladies.

Au total, 16 000 millions de seringues ont été utilisées chaque année dans le monde (parmi celles destinées aux vaccins et aux traitements médicaux), mais le covid a poussé cette demande vers le 22.000 millions.

Les restrictions commerciales qui ont affecté d’autres produits utilisés dans la lutte contre la pandémie, ainsi que la problèmes de transport de marchandises qui ont été observés récemment, font craindre une baisse des exportations de seringues.

Un autre aspect qui inquiète l’OMS est la possibilité de reprendre des pratiques à risque, notamment la réutilisation des seringues et aiguilles, une situation qui a été enregistrée à chaque fois que ces produits ont disparu.

« C’est un problème pour tous les pays, mais il est vrai que les pays qui ont un pouvoir d’achat limité ils sont toujours les plus touchés », a souligné Hedman.

L’OMS a sonné l’alarme face à la possibilité que les seringues et les aiguilles deviennent le nouveau symbole de la disparité entre riches et pauvres, comme l’étaient les équipements de sécurité individuelle au début de la pandémie (gants, masques, lunettes et combinaisons de protection), qui étaient rares, surtout dans les pays les plus pauvres.

La même chose s’est produite avec vaccins contre le covid, qui ont été distribués par les sociétés pharmaceutiques en fonction du pouvoir d’achat des pays.