L’OMS met en garde contre le « tsunami de cas » dû au coronavirus

29/12/2021

Le à 19:08 CET

.

L’apparition de la variante omicron du coronavirus, ainsi que la persistance de la variante delta précédente, produit un « tsunami de nouveaux cas », a prévenu ce mercredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a appelé à des mesures sociales extrêmes pour stopper les infections.

Le nombre record de contaminations, qui avoisine déjà le million de cas quotidiens, « Ils continueront d’ajouter de la pression sur les systèmes de santé au bord de l’effondrement, avec leurs travailleurs déjà épuisés », a souligné Tedros lors d’une conférence de presse.

Tedros a souligné qu’étant donné l’avancée rapide de la variante omicron il faut prêter attention non seulement à la campagne de vaccination, mais aussi aux « mesures de santé publique » qui évitent de saturer les réseaux de santé et « peuvent maintenir les sociétés ouvertes et permettre aux enfants d’aller à l’école ».

Cependant, Tedros a insisté sur la nécessité de se faire vacciner contre le covid-19 et a souligné que « les non vaccinés ont un plus grand risque de mourir de la maladie, quelle que soit sa variante ».

Le chef de l’OMS a rappelé qu’en 2021, 3,5 millions de personnes sont décédées des suites de pandémie, contre moins de 2 millions de personnes décédées l’année dernière.

2022, la fin ?

Aussi, l’année 2022 pourrait marquer « la fin de la phase aiguë de la pandémie », comme le souligne Tedros Adhanom Ghebreyesus. Malgré cela, le dirigeant a demandé que la prévention se poursuive face à la « double menace des variantes delta et omicron ».

Le directeur de l’organisation des Urgences Sanitaires, Mike Ryan, a ajouté dans la même conférence de presse que dans un avenir proche « il est difficile que le virus soit complètement éliminé, mais peut-être passera à un modèle de diffusion de niveau inférieur, provoquant des épidémies occasionnelles dans les populations non vaccinées. » « Nous espérons que c’est la fin, mais certainement nous n’en sommes pas encore là et il y a encore des obstacles que nous espérons surmonter en réalisant l’égalité dans la distribution des vaccins », a déclaré l’expert irlandais.

Ryan a établi à cet égard parallèles entre le coronavirus actuel et la pandémie H1N1 de 2009: « Ce virus est toujours avec nous, mais il ne cause plus la mort et la destruction de cette année-là, car nous avons vacciné les plus vulnérables. »

Raccourcir les quarantaines

En outre, l’OMS recommande Quarantaines COVID-positives de 14 jours, bien que cette période « peut être raccourci dans diverses situations« Cela a été souligné par les experts après que certains pays, comme l’Espagne, aient commencé à envisager de réduire ce temps dans les cas bénins ou asymptomatiques.

« La priorité est de contenir la transmission, mais Nous devons trouver un équilibre afin que cela n’affecte pas particulièrement les sociétés et les économies », a déclaré l’épidémiologiste de l’OMS, Abdi Mahamud, lors d’une conférence de presse.

Le directeur de l’OMS pour les urgences sanitaires, Mike Ryan, a ajouté que le période d’incubation covid (de la contagion au développement des premiers symptômes) est généralement autour entre cinq et sept jours, bien que certaines études préliminaires suggèrent que dans le cas de la variante omicron, cela pourrait être inférieur. « Ce sont des études limitées et peuvent se concentrer sur certains groupes tels que les jeunes, vous devez donc être prudent avec les résultats », a déclaré Ryan.

Dans tous les cas, a-t-il répété, « l’impact sur la santé doit être minimisé, mais aussi sur l’économie et la société ».