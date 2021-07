L’OMS met en garde contre les pires rhumes d’été en mémoire

28/07/2021 à 18h30 CEST

Congestion, oreilles bouchées, gorge irritée, toux, éternuements, malaise, perte de voix & mldr; les rhumes de cet été montent en flèche.

Et ils le font avec plus de complications que d’habitude et avec des durées allant jusqu’à deux semaines ou plus, ce qui peut finir par gâcher les vacances dont nous avons tant besoin.

Depuis plus d’un an, nous avons eu quelques restrictions et précautions sanitaires qui ont donné d’excellents résultats : elles nous ont aidés à arrêter le coronavirus et nous ont aidés à sortir la grippe de chaque hiver dans une maladie presque uniquement témoin.

Ils ont même mis un terme aux rhumes et autres virus respiratoires qui ont à peine existé cette année.

Mais & mldr; un simple rhume aujourd’hui a des symptômes inquiétants

Maintenant que nous avons retiré nos masques et que nous sommes revenus à la socialisation, aux baisers, aux câlins et à la poignée de main, les virus courants qui provoquent l’écoulement nasal, la congestion, la toux et les éternuements font également leur retour.

Ils menacent même de faire s’effondrer les urgences des centres de santé et même des hôpitaux. Et dans la grande majorité des cas, non pas à cause de sa gravité, mais parce que ce qui jusqu’à il y a un an était un problème de santé qui n’inquiétait que les hypocondriaques, devient désormais un signal d’alarme.

Les symptômes du rhume rappellent beaucoup le Covid-19 et personne ne veut prendre de risques. Et cela nous fait nous retrouver aux urgences pour ce qu’on a appelé un rhume toute notre vie. Un rhinovirus ou un virus du rhume auquel on n’accordait pas beaucoup d’importance auparavant.

Le système immunitaire a perdu l’entraînement

Après de nombreux mois à mettre tous les moyens pour éliminer le Covid-19 de nos vies, nous constatons maintenant que cela avait un côté négatif :

Notre système immunitaire a perdu l’entraînement quotidien d’être exposé à une multitude de microbes. Lorsque nous voyagions en transports en commun, nous passions du temps au bureau, nous rencontrions des amis, nous envoyions les enfants à la maternelle et à l’école & mldr;

Et les experts en maladies infectieuses disent que même si notre système immunitaire est probablement aussi fort que jamais, ne pas avoir été en contact avec un intrus microbien pendant tout ce temps peut ralentir sa réaction.

Immunités perdues

La conséquence est que si l’armée de cellules immunitaires est quelque peu entravée et ne réagit pas assez rapidement pour attaquer, cela laisse le temps au pathogène de s’emparer de l’hôte, qui est nous.

Un problème grave, car si certaines expositions virales ont conféré une immunité durable et ne sont pas affectées, de nombreuses autres maladies ne nous avaient conféré qu’une immunité transitoire qui après isolement peut avoir disparu.

Comme l’explique le Dr Paul Skolnik, immunovirologue et président de la médecine interne à Virginia Tech Carilion,

« L’exposition fréquente à divers agents pathogènes stimule le système immunitaire et le maintient en permanence prêt à répondre à l’un d’entre eux. Mais si nous n’avons pas eu ces expositions, notre système immunitaire peut être un peu plus lent ou plus maladroit à réagir, ce qui peut nous rendre plus sensibles à certaines infections respiratoires et même prolonger la durée des symptômes.

L’OMS met en garde contre le risque de virus respiratoires

La situation, selon l’OMS, est que les cas de virus respiratoires courants, y compris le virus respiratoire syncytial (VRS) et les virus “parainfluenza” qui affectent à la fois les voies respiratoires supérieures et inférieures, et qui provoquent les symptômes typiques du rhume et de la grippe sont à la hausse cet été.

Une situation qui peut présenter un risque surtout pour les très jeunes et les très vieux, et qui est particulièrement inhabituelle à cette période de l’année.

Même dans certaines régions, elle affecte déjà, et parfois gravement, de très jeunes enfants.

L’OMS concentre actuellement l’augmentation de cette menace aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ils pensent que c’est probablement le résultat de fermetures pandémiques, qui ont créé une population beaucoup plus importante de jeunes enfants sensibles.

Il se propage comme un feu de forêt

Les normes de protection qui ont tant contribué à freiner la propagation du Covid-19 ont également éliminé le VRS et la grippe. Et ce qui était alors une excellente nouvelle semble maintenant devenir un risque.

Parce qu’au fur et à mesure que les pays ouvraient leurs frontières et leurs portes, le virus a profité du fait qu’il y avait un groupe plus important que d’habitude d’enfants sensibles, certains nés déjà isolés, et les a infectés.

La situation est si frappante qu’un virologue néo-zélandais déclare :

«Je n’ai rien vu de tel en 20 ans de travail en tant que virologue. Il existe généralement un certain degré d’immunité préexistante en raison de l’hiver précédent. Mais quand il n’y a pas une telle protection, ce que nous trouvons est quelque chose comme un feu de forêt : le feu se propage et la chaîne de transmission continue.

Et tout le monde, comme le dit le spécialiste des maladies infectieuses du Johns Hopkins Children’s Center, doit être conscient que nous devons prendre des précautions pour empêcher la propagation de toutes les maladies respiratoires, quel que soit le coronavirus SARS-CoV-2.

C’est pourquoi Allison Agwu recommande : « Faites tout votre possible pour vous faire vacciner contre tout ce que vous pouvez.

Et la grippe ?

Compte tenu de la situation actuelle et de la crainte de l’évolution future de la contagion des maladies respiratoires, des doutes sur la campagne grippale de cet automne commencent à inquiéter les spécialistes.

La première chose qu’ils soulèvent est la peur que la grippe, le VRS et le Covid-19 circulent en même temps.

Mais tous s’accordent à dire que la saison de la grippe est désormais extrêmement incertaine et se demandent : où est la grippe ? Quand reviendra-t-il ? Comment va-t-il se comporter ?

Nous avons besoin de prudence.