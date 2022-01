L’OMS offre au leader Tedros une élection incontestée en 2022

par Frances Martel, Breitbart :

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, briguera un second mandat à la tête de l’organisation en mai 2022 sans opposition, malgré la présidence de l’un des épisodes les plus embarrassants de l’histoire de l’agence : la pandémie de coronavirus chinois.

L’OMS organise des élections tous les cinq ans et a demandé aux États membres de nommer des directeurs généraux potentiels d’ici le 23 septembre 2021.

« Les propositions seront examinées lors de l’EB150 en janvier 2022 : après une première sélection, le conseil interrogera les candidats proposés et décidera par scrutin secret de la nomination », détaille le site de l’OMS. « La candidature sera ensuite soumise à la Soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2022, qui nommera le prochain Directeur général au scrutin secret. »

L’année prochaine, cependant, les États membres n’auront qu’un seul choix : Tedros.

Tedros a battu quatre autres candidats pour reprendre le poste en 2017, remportant un mandat de cinq ans avec le soutien du Parti communiste chinois.

À l’époque, l’OMS faisait face à une condamnation mondiale pour sa mauvaise gestion de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest sous le prédécesseur de Tedros, Margaret Chan, aujourd’hui doyenne de l’Université Tsinghua, l’alma mater du dictateur Xi Jinping. L’OMS n’a pas réussi à contenir l’épidémie d’Ebola de manière catastrophique malgré le fait que la maladie n’est pas aéroportée et nécessite un contact avec le sang d’une personne infectée pour l’attraper. L’épidémie, la plus importante jamais enregistrée pour ce virus, a duré de 2014 à 2016 et a tué plus de 11 000 personnes au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone principalement, bien que sept autres pays – dont l’Amérique, le Royaume-Uni et l’Espagne – aient documenté des cas.

Avec un leader africain, beaucoup espéraient que l’OMS montrerait une plus grande préoccupation et compétence pour aider les campagnes de santé sur le continent. La nomination de Tedros à ce poste était déjà controversée à l’époque, car il n’est pas médecin, mais a plutôt obtenu un doctorat. dans « santé communautaire ». Ses partisans au sein de l’organisation, parmi lesquels le gouvernement chinois, aurait ignoré cela ainsi que son bilan en tant que ministre éthiopien de la Santé de 2005 à 2012, dont l’un des faits saillants a été son insistance à déclarer que les cas de choléra dans le pays avaient cessé, diagnostiquant à la place des cas de « diarrhée aqueuse aiguë » chez des patients présentant des symptômes classiques du choléra. Tedros a également survécu aux inquiétudes concernant son appartenance au Front de libération du peuple tigréen (TPLF), un parti politique marxiste avec une longue histoire de violations des droits humains, maintenant engagé dans une guerre civile totale contre le gouvernement éthiopien.

Une fois au pouvoir, Tedros a rapidement commencé à hausser les sourcils avec des mouvements politiques bizarres élevant les communistes et les socialistes. Tedros a immédiatement soutenu avec ferveur le Parti communiste chinois, promouvant l’intégration de l’agence de santé des Nations Unies à l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI), un plan de piège de la dette dans lequel la Chine utilise des prêts prédateurs pour contrôler politiquement les pays en développement. Tedros avait contribué à faire de l’Éthiopie l’une des victimes de la BRI alors qu’il faisait également partie du gouvernement là-bas. À l’OMS, Tedros a réitéré son soutien à ce que la Chine appelle le «principe d’une seule Chine», la fausse affirmation que Taiwan est une province de Chine. Taïwan est un État souverain et démocratique – un État que Tedros a interdit de participer aux opérations de l’OMS pour plaire à la Chine, une décision qui a probablement exacerbé la pandémie de coronavirus chinois.

