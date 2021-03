L’OMS retarde le rapport sur les origines du COVID alors que la Chine «  combat les dents et les ongles pour chaque phrase  », ⋆ .

La Chine a retardé la publication d’un rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie de coronavirus en examinant le document, selon un conseiller de l’OMS.

Les Chinois se battent «bec et ongles sur chaque phrase», dit le membre du comité consultatif de l’OMS.

Plusieurs groupes ont appelé à une enquête distincte et plus indépendante sur les origines du COVID.

La Chine a retardé la publication d’un rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie de coronavirus en examinant le document, selon un conseiller de l’Organisation mondiale de la santé.

Une équipe de scientifiques dirigée par l’OMS devait publier le rapport cette semaine, après une enquête à Wuhan, la ville chinoise où les premiers cas connus de COVID-19 ont été découverts.

«Je viens de recevoir la confirmation que la publication du rapport du comité international organisé par @ OMS / gouvernement chinois sur les origines du # COVID19 a de nouveau été retardée, apparemment alors que la partie chinoise se bat bec et ongles sur chaque phrase. Quelqu’un pense-t-il que ce rapport de compromis peut être crédible? » Jamie Metzl, membre du comité consultatif de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré vendredi dans un tweet.

La version provisoire du rapport de l’OMS a été abandonnée au début du mois à la suite de critiques sur l’impartialité de la mission. La Chine doit approuver le rapport avant sa publication.

«Les experts chinois ont reçu la version anglaise du rapport de l’OMS le 17 mars. La publication du rapport la semaine prochaine dépendra des discussions entre experts chinois et internationaux», a déclaré un porte-parole du gouvernement chinois dans un tweet du 19 mars.

Les enquêteurs de l’OMS « ne pourront pas publier les résultats sans l’accord officiel de la Chine », a écrit lundi David Feith, ancien sous-secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique.

Le rapport sera publié « après que les homologues chinois l’ont examiné et apporté des changements possibles », ont déclaré les membres de l’équipe et l’OMS au Wall Street Journal.

L’OMS n’a pas répondu aux questions de la Daily Caller News Foundation sur la manière exacte dont les responsables chinois peuvent modifier le rapport, mais a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole que «Une fois que nous aurons la date de publication du rapport, nous informerons les médias.»

Cependant, un groupe de scientifiques et d’universitaires, des membres du Congrès et d’autres ont appelé à une enquête séparée et plus indépendante.

La découverte de l’origine du virus est «d’une importance cruciale pour à la fois mieux faire face à la pandémie actuelle et réduire le risque de pandémie future», a écrit le groupe international de scientifiques et d’universitaires dans une lettre ouverte le 4 mars.

L’ancien président Donald Trump a coupé le financement américain à l’OMS en avril 2020, affirmant qu’il avait aidé la Chine à masquer les origines du coronavirus. Les États-Unis ont rejoint l’OMS sous l’administration Biden.

«Peut-être que le rapport final de l’OMS fournira des preuves pour justifier le manque d’intérêt apparent des enquêteurs à poursuivre la théorie des fuites en laboratoire», a écrit Feith, l’ancien responsable du département d’État, dans le Post. «L’OMS a-t-elle les noms des [Wuhan Institute of Virology in China] chercheurs de laboratoire qui sont tombés malades? Ont-ils été interviewés? L’OMS a-t-elle vu leurs dossiers médicaux? Résultats des tests d’anticorps? Si tel est le cas, ces informations seront-elles incluses dans le rapport de l’OMS? »

Le département d’État a publié une déclaration le 15 janvier, déclarant que «le gouvernement américain ne sait pas exactement où, quand et comment le virus COVID-19 – connu sous le nom de SARS-CoV-2 – a été transmis initialement aux humains. Nous n’avons pas déterminé si l’épidémie a commencé par contact avec des animaux infectés ou était le résultat d’un accident dans un laboratoire de Wuhan, en Chine.

