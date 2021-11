L’OMS saute la lettre grecque « Xi » pour nommer une nouvelle variante de Covid

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi qu’elle nommait une nouvelle variante de Covid-19 « Omicron », en sautant une lettre politiquement sensible de l’alphabet grec.

L’OMS a fait l’annonce de la variante B.1.1.529 en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, transmettant une lettre que de nombreux observateurs supposaient être la prochaine – « Nu » – ainsi que la lettre suivante, « Xi », qui compose une partie de leader chinois Xi Jinping‘Le nom de.

Le virus rejoint les variantes antérieures nommées pour les lettres de l’alphabet, y compris la variante Alpha du Royaume-Uni ; la variante bêta d’Afrique du Sud ; la variante Gamma du Brésil ; et la variante Delta en Inde. Des variantes supplémentaires incluent Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda et Mu.

C’est Omicron, apparemment. Ont-ils sauté Nu et Xi ? pic.twitter.com/GEUTADZl3y – Aaron Astor (@AstorAaron) 26 novembre 2021

À ce jour, « Nu » et « Xi » sont les seules lettres que l’OMS a choisi de ne pas utiliser. Les responsables n’ont pas fourni d’explication, bien que l’organisation ait été notoirement sensible à l’expression de sa déférence envers la Chine, où Covid-19 a commencé la province de Wuhan. Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a rencontré Xi vers le début de l’épidémie, lorsqu’il a félicité la Chine pour son « ouverture à partager des informations » sur Covid-19, malgré le refus initial du pays de laisser les scientifiques de l’agence enquêter. Les services de renseignement américains ont révélé plus tard que la Chine avait pris connaissance du virus en novembre 2019, des mois avant que le pays ne commence à coopérer avec les autorités sanitaires.

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle interdisait les voyages aux États-Unis en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays africains en réponse à la nouvelle variante – dont le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, Eswatini, le Mozambique et le Malawi.

