Cela survient alors que les cas de Covid, les hospitalisations et les décès ont augmenté ces dernières semaines. Maintenant, les sonnettes d’alarme sonnent après que les experts ont prédit que nous pourrions voir plus d’un demi-million de décès d’ici le 1er février de l’année prochaine. S’exprimant lors d’une conférence de presse, le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a déclaré : « Aujourd’hui, chaque pays d’Europe et d’Asie centrale est confronté à une menace réelle de résurgence du COVID-19 ou le combat déjà.

« Les taux d’hospitalisation dus au COVID-19 ont plus que doublé en une semaine sur la base des dernières données de l’OMS Europe.

«Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès en Europe et en Asie centrale d’ici le 1er février de l’année prochaine. «

Le chef de la santé a averti que cela mettra les hôpitaux du monde entier sous une pression encore plus forte.

Il a déclaré: « Et 43 pays de notre région seront confrontés à un stress élevé à extrême des lits d’hôpitaux à un moment donné au cours de la même période. »

Le Dr Kluge a également averti que les faibles taux de vaccination en Europe et en Asie centrale sont une source de préoccupation alors que les cas augmentent.

Il a déclaré : « Les pays d’Europe et d’Asie centrale sont, cependant, à divers stades du déploiement de la vaccination.

« En moyenne, seulement 47 pour cent des personnes ont terminé une série complète de vaccination.

« Alors que huit pays ont maintenant dépassé plus de 70 pour cent de couverture, dans deux, le taux reste inférieur à 10 pour cent. »

Le Dr Kluge a averti qu’il existe une corrélation directe entre les faibles taux de vaccination et le nombre de cas d’hospitalisation.

Il a déclaré: « Là où la vaccination est faible, dans de nombreux pays des pays baltes, d’Europe centrale et orientale, les taux d’hospitalisation sont élevés. »

Le chef de la santé a exhorté les autorités à fournir des doses de vaccin supplémentaires aux personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Il a déclaré: « Les autorités sont encouragées à offrir une dose supplémentaire aux personnes modérément et gravement immunodéprimées un à trois mois après avoir terminé la série de vaccination primaire. »

Le Dr Kluge a également demandé aux gouvernements d’envisager d’offrir une dose supplémentaire de vaccination aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Cet avertissement intervient également après que des chercheurs de l’Université d’Oxford ont mené une étude qui a montré que la pandémie a entraîné la perte de 28 millions d’années de vie dans le monde.

Mais ce chiffre est également susceptible d’être sous-estimé, car il ne prend en compte que 37 pays.

Ils ont calculé ce nombre en analysant les décès excédentaires dans chaque pays, l’âge des personnes décédées et l’espérance de vie moyenne de chaque pays.

Les chercheurs ont découvert que plus de 28 millions d’années de vie avaient été perdues dans 31 des pays qu’ils ont analysés.

Mais six pays, dont la Nouvelle-Zélande, le Danemark et la Corée du Sud, n’ont pas enregistré d’augmentation du nombre d’années de vie à la suite de la pandémie.

Plus de 275 000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus au Royaume-Uni au cours des sept derniers jours.

Au 4 novembre, il y avait plus de 37 000 cas quotidiens.

Au cours des sept derniers jours, il y a également eu plus de 1000 décès de personnes qui ont eu un test positif dans les 28 jours.