L’OMS suggère « d’annuler ou de retarder » les événements de Noël alors que les cas d’Omicron se propagent dans le monde | Monde | Des nouvelles

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel aux gens pour qu’ils annulent certaines de leurs célébrations festives afin de protéger la santé publique dans le monde. Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 56 ans, a averti que « des décisions difficiles » devaient être prises.

Il a ajouté: « Un événement annulé vaut mieux qu’une vie annulée. »

Le Dr Tedros, qui a été ministre éthiopien de la Santé de 2005 à 2012 et ministre des Affaires étrangères d’Addis-Abeba de 2012 à 2016, a poursuivi en affirmant que les preuves montraient désormais qu’Omicron se propageait plus rapidement que la variante Delta.

Lors d’une apparition lors d’un briefing lundi, il a déclaré: « Nous en avons tous marre de cette pandémie.

« Nous voulons tous passer du temps avec nos amis et notre famille.

« Nous voulons tous revenir à la normale.

« Le moyen le plus rapide d’y parvenir est pour nous tous, dirigeants et individus, de prendre les décisions difficiles qui doivent être prises pour nous protéger et protéger les autres.

« Dans certains cas, cela signifie annuler ou retarder des événements … Il vaut mieux annuler maintenant et célébrer plus tard que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard. »

La BBC rapporte également que le Dr Tedros a déclaré que la pandémie pourrait prendre fin en 2022 à condition que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d’ici le milieu de l’année prochaine.

Mais ses commentaires interviennent alors que de nombreux pays du continent, dont la France et l’Allemagne, ont commencé à ajouter des restrictions COVID-19.

Les Pays-Bas, qui se placent à un niveau de risque de coronavirus « grave », ont même imposé un verrouillage festif, qui comprendra une répression des magasins, bars, gymnases, coiffeurs et autres lieux publics non essentiels jusqu’au 14 janvier.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, 54 ans, a déclaré que les mesures étaient « inévitables » et a averti qu’un manque d’action conduirait probablement à « une situation ingérable dans les hôpitaux ».

De l’autre côté de la mer du Nord, le Premier ministre britannique Boris Johnson, 57 ans, a déclaré que le gouvernement « se réserve la possibilité » de réimposer des restrictions en Angleterre.

Le Royaume-Uni a enregistré 91 743 cas de COVID-19 hier, dont 8 044 cas de la nouvelle variante Omicron.

La variante Omicron, qui a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud en novembre, a été classée comme « variante préoccupante » par l’OMS.

Cependant, selon de récentes données du gouvernement britannique, les Britanniques se sont ralliés à l’appel de M. Johnson à « Get Boosted Now ».

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, 52 ans, a déclaré que le Royaume-Uni avait administré samedi plus d’un million de piqûres.

S’exprimant sur l’augmentation de la consommation, M. Javid a déclaré : « Un total de 5,37 millions de vaccins ont été livrés au Royaume-Uni la semaine dernière.

« C’est une augmentation de 65% par rapport à la semaine précédente. »

Le député de Bromsgrove a ajouté: « Si vous êtes éligible pour le jab, veuillez vous manifester dès que possible. »

Les données recueillies par le site Web du gouvernement britannique indiquent que 89,5% des Britanniques âgés de 12 ans ou plus ont reçu leur première dose, 81,8% ont eu deux injections et 50,4% ont maintenant reçu une troisième injection, souvent appelée rappel.

Aux États-Unis, la Maison Blanche a déclaré que le 46e président Joe Biden, 79 ans, n’envisageait pas de « verrouiller le pays ».

Cependant, des experts de la santé ont averti qu’Omicron est désormais la souche dominante de COVID-19 en Amérique et les Centers for Disease Control and Prevented des États-Unis et le Département d’État ont déconseillé à leurs compatriotes de se rendre dans huit endroits, dont l’Espagne.