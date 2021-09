L’OMS va relancer l’enquête sur les origines du COVID-19, les responsables préviennent que le temps presse

in

L’Organisation mondiale de la santé développe une équipe d’environ 20 scientifiques qui seront chargées de découvrir les origines de l’épidémie de COVID-19 – et les responsables ont averti que le temps pourrait manquer, selon un rapport.

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que des responsables de la branche de santé publique de l’ONU ont averti que le monde pourrait ne jamais connaître les origines du virus.

Lawrence Gostin, directeur de la faculté de l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown, a déclaré au journal qu’il n’était pas clair si le mandat de l’équipe suffirait à faire avancer l’enquête.

“La Chine détient toujours toutes les cartes, l’OMS manque de pouvoir et il est inconcevable pour moi qu’un nouveau comité puisse négocier l’accès à la Chine… C’est en train de construire un beau comité qui n’a nulle part où aller”, a-t-il déclaré.

L’épidémie a également créé des tensions supplémentaires entre les États-Unis et la Chine. Le rapport du Journal indique que l’administration Biden a pressé le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de renouveler l’enquête. L’OMS n’a pas immédiatement répondu à un e-mail tardif de Fox News.

Un porte-parole non identifié de l’OMS a déclaré au journal que la priorité de l’équipe “doit être les données et l’accès dans le pays où les premiers rapports ont été identifiés”.

La communauté du renseignement américaine au début du mois n’a pas réussi à identifier de manière concluante l’origine du coronavirus à la suite d’une enquête de 90 jours ordonnée par le président Biden et les experts sont divisés sur les raisons. Un rapport du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) a révélé que les responsables n’étaient pas en mesure de déterminer si le virus s’était échappé d’un laboratoire ou s’était propagé à l’homme par le biais d’un animal infecté.

Klon Kitchen, un ancien officier du renseignement de l’ODNI, a déclaré à Fox News qu’il était dans l’intérêt de la Chine de continuer à interdire l’accès à la découverte de l’origine du virus.

“La Chine est fortement incitée et capable de nous refuser cette information”, a déclaré Kitchen. “Ils sont incités à nous refuser cette information parce que peu importe ce que c’est – qu’il s’agisse d’un marché humide ou d’une installation biologique à l’origine – c’est embarrassant pour le Parti communiste chinois.”

Le rapport du Journal a souligné que le président chinois Xi Jinping s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière et a déclaré que son pays “continuerait à soutenir et à s’engager dans la recherche mondiale des origines fondée sur la science et s’oppose fermement aux manœuvres politiques sous quelque forme que ce soit”.