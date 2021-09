L’OMS vient de commencer à surveiller une nouvelle variante du coronavirus appelée “Mu”

01/09/2021 à 20:06 CEST

Il s’appelle “Mu”, il a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier dernier, et depuis hier soir il est classé parmi les variantes à suivre par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Son nom scientifique est B.1.621 et son apparition dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire que tient l’OMS dans le cadre du suivi de la pandémie vient de le propulser vers la gloire.

L’OMS précise que le variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'”échappement immunitaire” (résistance aux vaccins), et souligne que davantage d’études sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.

« Mu » se développe de manière inquiétante en Colombie et en Équateur

Depuis qu’il a été détecté en Colombie en janvier, “Mu” s’est propagé à d’autres pays d’Amérique du Sud et d’Europe.

Et “bien que la présence mondiale de cette variante parmi les cas séquencés ait diminué et soit actuellement inférieure à 0,1%, sa prévalence en Colombie (39%) et en Equateur (13%) a augmenté régulièrement”, selon l’OMS pour expliquer qu’elle a été inclus parmi les variantes à suivre.

Cela peut vous intéresser : quelles sont les variantes intéressantes, les variantes préoccupantes et les variantes importantes ?

C’est la classification des nouvelles variantes

Fin 2020, de nouvelles variantes du coronavirus SARS-CoV-2 sont apparues, posant un risque accru pour la santé publique mondiale. Cette réalité a conduit l’OMS à faire une première classification en variantes à surveiller ou d’intérêt (VOI pour son abréviation en anglais) et variantes préoccupantes (VOC), afin de prioriser les activités de surveillance et de recherche dans le monde.

Les variantes d’intérêt, parmi lesquelles “Mu” a été inclus, ont les caractéristiques suivantes :

• Ils ont presque toujours des mutations qui provoquent des changements dans le site de liaison aux récepteurs du virus sur les cellules humaines.

• Ces mutations affectent l’efficacité de la transmission, les rendant plus infectantes que les souches originales dont elles sont dérivées.

• Souvent, les anticorps les neutralisent pire et provoquent une maladie plus grave qui répond moins bien aux traitements.

• Ils peuvent être plus difficiles à diagnostiquer.

• Ils réduisent également l’efficacité des vaccins dans une certaine mesure.

Variantes d’intérêt et de préoccupation

Actuellement, l’OMS considère que quatre variantes sont préoccupantes, parmi lesquelles les variantes Alpha, présentes dans 193 pays, et Delta, présentes dans 170 pays, ainsi que Beta et Ganma.

Ils considèrent également que cinq autres variantes, dont « MU », devraient être surveillées et maîtrisées.

Toutes ces mutations, comme on le sait déjà, ont cessé d’avoir le nom de leur pays d’origine et ont commencé à les nommer avec l’alphabet grec, afin d’éviter la stigmatisation d’un pays particulier et de faciliter la prononciation des noms par le général publique. .

Dans ce cas précis, la variante apparue en Colombie a été nommée d’après la douzième lettre et la huitième consonne de l’alphabet grec moderne (minuscule). Il correspond à la lettre m de l’alphabet latin. Et bien que la prononciation habituelle soit « mon », en science il est écrit « mu ».

Mutations constantes

Comme les scientifiques le mettent constamment en garde, tous les virus, y compris le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, mutent avec le temps.

La grande majorité des mutations ont peu ou pas d’effet sur les propriétés du virus. Cependant, certaines mutations peuvent affecter les propriétés du virus et influencer, par exemple, sa facilité de propagation, la gravité de la maladie qu’il provoque, ou l’efficacité des vaccins, des médicaments, des outils de diagnostic ou d’autres mesures sociales et sociales de santé publique. .

N’oublions pas que par sélection naturelle, seuls les pires virus survivent des nouveaux mutants. Soit parce qu’ils sont plus infectieux, avec la variante Delta, soit parce qu’ils peuvent échapper aux vaccins, comme on le craint dans ce cas.

C’est pourquoi il est si important d’arrêter les infections. Pour éviter cela, l’une des millions de mutations qui se produisent chez chaque personne infectée peut être ce qu’on appelle une variante de grandes conséquences (VOHC).

Car si tel était le cas, ses effets seraient désastreux : un nombre énorme de personnes vaccinées et de personnes atteintes de la maladie pourraient être gravement réinfectées.

Ces souches seraient également plus résistantes aux vaccins, traitements médicaux & mldr; et ils pourraient en même temps être plus infectieux et produire une mortalité plus élevée.

L’apparition de ces souches équivaudrait à recommencer.