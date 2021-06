Concours « Meilleurs villages touristiques » de l’OMT (Photo d’archive : Ministère du tourisme/Twitter)

Meilleurs villages touristiques : Le ministère du Tourisme a partagé le tweet plus tôt dans la journée, indiquant que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), basée à l’ONU, reconnaît les villages du monde entier qui se sont engagés à promouvoir et à préserver leur patrimoine culturel et leur développement durable grâce au tourisme. Selon le ministère, l’initiative prise par l’Organisation mondiale du tourisme, abréviation de l’OMT, aidera à identifier les villages qui adoptent des approches innovantes et pourtant transformatrices pour promouvoir le tourisme dans les zones rurales en gardant à l’esprit les objectifs de développement durable (ODD).

Dans la série de tweets, le ministère du tourisme a également ajouté que l’initiative comprend trois piliers, à savoir « le label « Meilleurs villages touristiques de l’OMT », le programme de mise à niveau « Meilleurs villages touristiques de l’OMT » et les « Meilleurs villages touristiques de l’OMT ‘ Réseau.”. Cependant, le ministère a également établi une série de lignes directrices et de conditions générales qui doivent être scrupuleusement suivies par les candidats avant d’en soumettre une. Vérifiez-les.

Les candidats doivent lire attentivement le formulaire de candidature, les directives et les conditions générales qui ont été fournis sur le site Web de l’OMT. Le lien vers le site Web a été joint dans le tweet. Le formulaire de candidature, les présentations et la justification de la candidature remplis par les candidats doivent uniquement être soumis en anglais. Aucune autre langue ne serait prise en considération. Les États membres de l’OMT peuvent présenter jusqu’à trois villages qui seront évalués par l’initiative. À l’occasion de la 24 session de l’Assemblée générale de l’OMT, qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, en octobre 2021, le nom des villages sélectionnés sera annoncé. Le ministère a également demandé instamment que les candidatures soient soumises par les candidats au plus tard 10 juillet 2021 pour commencer le processus. En outre, il est tout aussi important que les candidats remplissent soigneusement les exigences et les critères mentionnés ci-dessus, conformément aux exigences de l’État / de l’Ut aux identifiants de messagerie mentionnés dans le tweet. Le ministère a autorisé que les demandes doivent être soumises au ministère du Tourisme uniquement. et non à l’OMT directement par l’un des États/UT.

L’Organisation mondiale du tourisme a également partagé la nouvelle sur son profil Twitter officiel et retweeté le tweet du ministère du Tourisme.

Basée à Madrid, en Espagne, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) au sein des Nations Unies a été fondée en novembre 1975. C’est une agence spécialisée et est responsable de la promotion et de la durabilité du tourisme à travers le monde. ayant son siège à Madrid, en Espagne.

