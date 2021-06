L’oncle de Chirag Paswan, Pashupati Kumar Paras, élu président national du LJP au lendemain de son “expulsion”

Pashupati Kumar Paras a été élu président national du LJP par les chefs rebelles.

Le député rebelle LJP Chandan Singh a informé aujourd’hui que Pashupati Kumar Paras avait été élu président national du parti, deux jours après que les chefs rebelles ont collectivement démis de ses fonctions Chirag Paswan. Chandan Singh parmi les cinq députés dont Paras qui se sont révoltés contre Chirag. Le LJP comptait six députés – Beena Devi, Mehboob Ali Qaiser, Chandan Singh, Prince Raj (cousin de Chirag Paswan) dont Paras et Chirag qui dirigent désormais les deux factions.

Lorsque Paras s’est révolté contre Paswan le 14 juin, il a déclaré qu’il n’avait aucune objection contre Chirag qui était le président national. Les cinq députés rebelles sont passés au Lok Sabha Speaker et ont fait nommer Paras à la tête du LJP à la chambre basse. Ce qui a suivi l’événement a rendu la situation plus trouble.

La décision d’aujourd’hui de la faction Paras a mis un terme à la remarque du chef du LJP, Surajbhan Singh, selon laquelle Chirag et son oncle se réuniront. « Chirag Paswan et Pashupati Kumar Paras se réuniront et resteront dans une même fête. Chirag devrait comprendre que cela fait longtemps que son oncle a travaillé sous lui et maintenant il devrait laisser Paras diriger », a déclaré Surajbhan Singh hier, demandant aux médias de ne pas enflammer le problème. Notamment, la faction Paras avait nommé Surajbhan comme président national de travail du LJP.

S’adressant aux médias hier pour la première fois depuis la querelle, Chirag Paswan a allégué qu’il y avait eu des tentatives depuis un certain temps maintenant pour briser le LJP. Paswan a déclaré qu’il admirait son oncle Paras après le décès de Ram Vilas Paswan. Faisant une déclaration émouvante, Chirag a déclaré qu’il n’était pas devenu orphelin lorsque son père est décédé, mais qu’il l’a fait lorsque son oncle l’a trahi.

Alors que la faction Paras avait expulsé Chirag de tous les postes du parti, Chirag Paswan a tenu une réunion de zoom de l’exécutif national du parti et a adopté une résolution expulsant tous les chefs rebelles. Il a également écrit à Om Birla pour demander à l’orateur de publier une nouvelle circulaire renommant le junior Paswan en tant que leader du LJP dans le Lok Sabha.

Chirag a également déclaré que s’il était fier de sa décision de contester les sondages du Bihar contre Nitish Kumar, il a allégué que plusieurs chefs de parti, dont son oncle, n’étaient pas prêts à prendre le chemin de la lutte.

Réagissant à ses remarques, Paras a déclaré que de nombreux dirigeants du LJP voulaient contester les élections en alliance avec la NDA, mais Chirag n’était pas d’accord. “C’est la raison pour laquelle le LJP est sur le point de prendre fin”, a déclaré Paras.

Paras s’est même demandé pourquoi Chirag l’avait démis de ses fonctions de président de l’État ? « Nous avons contesté les élections du Bihar Lok Sabha sous ma supervision et les 6 députés ont gagné. Nous avons ensuite reçu le pourcentage de votes le plus élevé », ont déclaré les paras.

Alors que les deux factions n’ont laissé aucune chance de se dénoncer, la bataille pour contrôler le LJP pourrait bientôt devenir légale si une résolution n’est pas rapidement trouvée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.