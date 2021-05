L’oncle de Kate Middleton critique Meghan Markle pour l’avoir «jetée sous le bus» lors d’une interview | Royal | Nouvelles

L’oncle de Kate Middleton, Gary Goldsmith, s’est déchargé sur le prince Harry et Meghan Markle dans une interview dramatique avec la télévision australienne. S’adressant aux 60 Minutes de l’Australie dimanche soir, M. Goldsmith a rendu un verdict accablant du couple qui a quitté la famille royale et a déménagé en Californie. Il a également maintenu ses remarques précédentes selon lesquelles Harry et Meghan étaient des “muppets” et il ne croyait pas à “beaucoup de choses” que le couple avait dites lors de l’interview d’Oprah.

En mars, M. Goldsmith a fait la une des journaux après avoir publié un message sur les réseaux sociaux faisant de Harry et Meghan des “muppets qui ont soif d’attention” à la suite de l’interview d’Oprah Winfrey.

Il les a suppliés de laisser les Britanniques continuer à «sauver des vies» au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Interrogé sur les remarques précédentes, le frère de 55 ans de la mère de Kate, Carole, a refusé de s’excuser, disant: «Je suis gêné de le faire, mais je le maintiens.

“Je suis juste très déçu par eux et il y a toute une nation qui est massivement déçue par eux.”

Il a poursuivi: «Nous aimons tous Harry, le monde entier aime Harry.

«Mais tu ne fais pas ce qu’ils ont fait et ensuite tu vas sur Oprah et tu parles comme ça.

“Ce n’est tout simplement pas la façon dont le monde fonctionne.”

Le journaliste Tom Steinfort a déclaré: «Certaines personnes pensaient que Meghan avait jeté Kate sous le bus en soulignant que c’était Kate qui avait fait pleurer Meghan avant le mariage.

Il a convenu que parce que Meghan “a suscité tant de controverses”, “en comparaison, elle a rendu Kate encore meilleure”.

Cela survient au milieu des derniers coups de Harry à la famille royale lors de son apparition sur The Me You Can’t See, sa série télévisée sur la santé mentale.

Il a dit à Oprah qu’il se sentait «intimidé» par la famille royale et les a accusés de «négligence totale».

Depuis qu’il est aux États-Unis, le duc a parlé de ses difficultés avec les membres de sa famille dans un certain nombre d’apparitions dans les médias.

Quelques mois à peine après cette interview historique d’Oprah Winfrey aux côtés de sa femme Meghan, Harry a davantage parlé de son enfance dans une conversation franche avec Dax Shepard sur son podcast, The Armchair Expert.