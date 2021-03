L’oncle de Kate Middleton «ne croit pas» avoir fait pleurer Meghan après la déclaration d’Oprah | Royal | Nouvelles

Dans l’interview avec Oprah Winfrey, Meghan a répondu à des informations suggérant qu’elle avait fait pleurer Kate avant son mariage avec le prince Harry. Elle a dit à l’hôte: «L’inverse s’est produit. Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit.

Meghan a déclaré: « Quelques jours avant le mariage [Kate] était bouleversé par les robes de demoiselle d’honneur et cela m’a fait pleurer.

« Je ne partage pas cet article sur Kate pour la dénigrer. »

Elle a ajouté que Kate s’était excusée plus tard et lui avait donné des fleurs – décrivant sa belle-sœur comme « une bonne personne ».

Camilla Tominey, rédactrice en chef associée du Telegraph, a dévoilé l’histoire en 2018.

Apparaissant ce matin, Mme Tominey a déclaré qu’il y avait de nombreux membres au sein des ménages royaux qui voient et entendent des choses différentes – et que peut-être beaucoup de choses pourraient être vraies plutôt que se contredire.

Elle a dit: «Parce qu’il y a toujours des gens qui font des séances d’information de tous les côtés, donc il y a différents ménages et différents directeurs comme on les appelle.

« Les membres de la famille royale avec lesquels vous avez affaire quotidiennement à propos des histoires que vous écrivez. »

Holly Willoughby a ensuite interrompu et a demandé si Mme Tominey pensait que Meghan mentait.

Elle a répondu: « Non, mais je pense que comme toute histoire, c’était peut-être plus nuancé.

«Quand je l’ai signalé pour la première fois, j’ai dit que Kate était en larmes et j’ai dit que c’était confus, comme ce qui s’était passé ici?

« Mais je l’ai obtenu de bonne source et j’ai par la suite reçu des messages disant que cette histoire était exacte.

«Est-ce qu’ils ont tous les deux fini en larmes? Meghan ne savait-elle pas que Kate était en larmes?

« Elle prétend que Kate lui avait présenté des excuses et un bouquet de fleurs et une carte, Meghan est-elle en mesure de dire si la duchesse de Cambridge était bouleversée par cela? »

À la suite de l’interview à la bombe, Kate aurait été «extrêmement protectrice» envers le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Un initié royal a déclaré à Us Weekly: «L’interview a été particulièrement difficile à digérer pour Kate, mais elle s’est ressaisie et reste forte pour la famille royale et ses enfants.

« Kate est une mère extrêmement protectrice et même si elle est tout au sujet de la communication ouverte, George, Charlotte et Louis sont encore jeunes. »

La source royale a également décrit Kate comme «l’une des femmes les plus dignes que vous ayez jamais rencontrées» et a déclaré qu’elle détesterait que George, Charlotte ou Louis «la voient bouleversée ou en difficulté».