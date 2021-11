L’oncle de la fille blessée de Waukesha partage des détails horribles sur le défilé et s’en prend au suspect Darrell Brooks

Le vétéran de l’armée américaine Ryan Kohnke de Waukesha, Wisconsin, a partagé samedi soir des détails effrayants sur l’horrible tragédie du défilé de Noël de dimanche qui a gravement blessé sa nièce de 11 ans.

Kohnke, qui a servi en Irak, est apparu sur « Justice avec le juge Jeanine », où il a raconté aux téléspectateurs les moments qui ont précédé la jeune Jessalyn Torres frappée et allongée sur le sol – et sa mère et d’autres membres de la famille attendant désespérément une assistance médicale.

Ensuite, Kohnke a parlé à la juge Jeanine Pirro du sort qu’il espérait attendre du suspect Darrell Brooks, qui fait face à un homicide volontaire et à d’autres accusations en lien avec la tragédie, qui a fait au moins six morts et plus de 60 blessés.

Kohnke a déclaré qu’il avait assisté à l’audience sur le cautionnement de Brooks la semaine dernière.

« L’entendre se mettre à pleurer lorsque le juge a mentionné que ces [charges] a été condamné à perpétuité, pour moi, c’était égoïste qu’il ait fait ça, qu’il s’inquiétait pour lui-même », a déclaré Kohnke à propos de Brooks. « Mais j’espère qu’il passera le reste de sa vie en prison, en isolement, parce que je ne ‘ Je ne pense pas qu’il verra jamais la population générale [inside prison] parce qu’ils ont peur de ce qu’ils pourraient penser qu’il va lui arriver. »

Jessalyn Torres, 11 ans, est vue au défilé de Noël de Waukesha dimanche dernier dans le Wisconsin. (Fourni à Fox News)

Si Brooks est finalement reconnu coupable d’homicide intentionnel et d’autres accusations portées contre lui, « J’espère qu’il aura beaucoup de temps pour s’asseoir et réfléchir à la façon dont il a eu un impact négatif sur la vie de toutes ces personnes dans cette communauté pour le reste de sa vie, » a déclaré Kohnke.

Darrell Brooks fait face à plusieurs chefs d’accusation d’homicide international après la tragédie du défilé de Noël de dimanche dernier à Waukesha, dans le Wisconsin, selon les autorités. (Département du shérif de Waukesha)

« Tout le monde était simplement excité »

Plus tôt dans l’émission de samedi, Kohnke a déclaré au juge Jeanine que Jessalyn – l’un des enfants de sa sœur – avait passé la nuit avec sa famille en préparation de son apparition au défilé de dimanche dernier, avec d’autres membres de l’équipe de danse Waukesha Xtreme.

Kohnke a déclaré que lui et sa propre famille attendaient avec impatience de voir Jessalyn dans le défilé.

« C’est un début de vacances important pour la communauté », a déclaré Kohnke à propos de l’événement annuel. « Donc, tout le monde était ravi de lancer la saison des vacances. »

Le juge Pirro a ensuite demandé à Kohnke de décrire le moment où il s’est rendu compte pour la première fois que quelque chose avait horriblement mal tourné.

Jessalyn Torres, 11 ans, est vue sur une photo de famille. (Famille de Jessalyn Torres)

« Je me tenais là avec mes enfants et … j’ai vu une voiture rouge traverser la barricade sur Main Street et c’était un SUV rouge, il était juste devant nous », se souvient Kohnke. « Il s’était arrêté juste un instant, un flic avait essayé de l’arrêter. Il n’a pas écouté le policier et il l’a juste abattu dans la rue.

« Puis je l’ai regardé filer de droite à gauche, priant pour qu’il s’éteigne dans l’une des rues latérales. Il en a eu l’occasion, et il ne l’a pas fait.

« Je savais que la famille de ma sœur venait de passer, quelques minutes plus tôt, et après avoir vu qu’il continuait sur le parcours du défilé, j’ai eu très peur pour leur vie.

Pendant que Kohnke parlait, le juge Jeanine semblait s’accrocher à chaque mot, saisi par les détails effrayants, qui contrastaient fortement avec les photos de famille qui apparaissaient à l’écran, montrant une Jessalyn souriante posant avec des amis et des membres de la famille avant que la journée ne devienne tragique.

Saignement dans la rue

Kohnke a ensuite parlé des images choquantes qu’il a vues après que Jessalyn et d’autres aient été frappés et grièvement blessés et saignaient dans la rue. Cinq personnes sont décédées sur les lieux et au moins une autre personne est décédée quelques jours plus tard dans un hôpital.

« Mes filles, ce qu’elles ont vu était indescriptible », a déclaré Kohnke. « C’est ce que vous entendez des vétérans. Il y avait des corps partout. Il y avait des vêtements abandonnés. Des chaises, tout. Tout le monde criait: » Oh mon Dieu ! « , criant pour leurs enfants, criant pour leurs proches.

Jessalyn Torres, 11 ans, est vue sur une photo de famille. (Famille de Jessalyn Torres)

« Vous avez vu des gens essayer d’aider les gens qui étaient déprimés. J’essayais juste de garder mes enfants concentrés sur moi.

« J’ai d’abord vu les frères et sœurs aînés de Jessalyn », a-t-il poursuivi, « Et puis j’ai demandé où était le bébé. Personne ne savait où elle était, sa sœur de 2 ans.

« Alors j’ai regardé et j’ai vu ma sœur au-dessus de Jessalyn sur le sol. Je me suis approché d’elle, et ce que j’ai vu m’a terrifié et je l’ai perdu pendant quelques secondes. Et puis j’ai entendu mes enfants crier après l’avoir vue et J’ai juste essayé de les éloigner d’elle aussi vite que possible.

« Mais ensuite, j’ai vu que Jessalyn avait… ma sœur travaillait dans le domaine médical, alors elle était avec elle et elle était à côté d’elle, ainsi que d’autres et l’EMT venait d’arriver.

« Je voulais sortir mes enfants et le bébé de cette situation le plus rapidement possible – c’était mon objectif après cela, une fois que j’ai vu qu’elle était soignée.

Jessalyn a subi de multiples blessures graves, notamment une fracture du bassin, une fracture du crâne, un rein détaché, des contusions aux poumons et des lacérations au foie.

‘Malade à mon estomac’

Kohnke a ensuite parlé au juge Jeanine de l’audience de mise en liberté sous caution de Brooks, où la caution a été fixée à 5 millions de dollars après avoir été inculpé de cinq chefs d’homicide volontaire. Un sixième chef d’accusation était attendu peu de temps après la mort d’une sixième victime, Jackson Sparks, 8 ans, a rapporté FOX 6 de Milwaukee.

« Après avoir entendu tout ce qu’il avait, quand ils ont lu toutes les accusations qu’il avait avant ce qu’il a fait dimanche, cela m’a fait mal au ventre », a déclaré Kohnke.

Samedi soir, huit enfants étaient toujours hospitalisés après la tragédie de la semaine dernière après la libération d’un enfant jeudi et d’un autre plus tôt samedi. Aucun des enfants encore traités n’était dans un état critique, avec quatre dans un état grave, deux dans un état passable et deux en bon état, a rapporté le Milwaukee Journal-Sentinel.