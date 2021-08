L’oncle souffrait et était terrifié lorsqu’il a tiré un coup de masque de la Maison Blanche ⋆ 10z viral

En octobre dernier, il a été révélé que Donald Trump et la Première Dame avaient contracté le COVID-19. Ce n’était une surprise pour personne. L’ancien président était incroyablement imprudent pendant que le virus augmentait, organisant fréquemment des rassemblements et évitant les masques.

Photo de Win McNamee/.

Et quand il a contracté la maladie, Trump était beaucoup plus malade que ses médecins ne le laissaient entendre. Et puisqu’il a pu voir à quel point COVID pouvait être dévastateur, c’était une excellente occasion pour l’ancien président de prendre la maladie plus au sérieux.

Au lieu de cela, Trump a essayé de faire un spectacle en se tenant sur un balcon à la Maison Blanche. Il a ensuite arraché son masque, essayant clairement d’envoyer un message. Mary Trump dit que l’affichage était un peu faux, car Trump souffrait et était terrifié.

Mary Trump écrit dans son nouveau livre, The Reckoning, elle écrit : « Comme toujours, les conséquences de l’admission de la vulnérabilité étaient beaucoup plus effrayantes pour lui que d’être honnête. Faisant de son mieux pour imiter Mussolini, il ôta son masque dans une démonstration macho d’invulnérabilité. Il serra les dents et sortit sa mâchoire, tout comme ma grand-mère le faisait quand elle ravalait sa colère ou réprimait sa douleur. Dans Donald, j’ai vu ce dernier.

La nièce de l’ancien président a poursuivi: «Je souffre d’asthme, donc je suis parfaitement consciente de ce à quoi cela ressemble quand quelqu’un a du mal à respirer. Il souffrait, il avait peur, mais il ne l’admettrait jamais à personne – pas même à lui-même. Parce que, comme toujours, les conséquences d’admettre sa vulnérabilité lui étaient beaucoup plus effrayantes que d’être honnête. »