L’onde de choc de Chesham et Amersham fait craquer le mur bleu de Tory

Les libéraux-démocrates affirment que le résultat a envoyé une « onde de choc dans la politique britannique » en montrant que les sièges du « mur bleu » des sièges conservateurs dans le sud de l’Angleterre sont vulnérables.

Les signes avant-coureurs étaient là lors des élections locales de mai – bien que les yeux des conservateurs aient peut-être plutôt été tentés de regarder vers le nord, où de nouvelles incursions étaient faites dans un territoire travailliste auparavant sûr.

Le parti a perdu des conseillers dans des endroits tels que Tunbridge Wells, Surrey et Oxfordshire, ainsi que dans la mairie de l’ouest de l’Angleterre.

Élection partielle de Chesham et Amersham / PA Wire

Mais rien n’a été aussi spectaculaire que la perte de Chesham et d’Amersham – un siège qui était aux mains des conservateurs depuis sa création en 1974 et qui a rendu un député conservateur avec 55% des voix en 2019.

La division persistante du Brexit, le style politique du Premier ministre et les changements démographiques qui ont vu les électeurs libéraux plus jeunes quitter les villes et se diriger vers les banlieues et les banlieues ont tous contribué à une érosion des cœurs conservateurs auparavant solides comme le roc.

Le changement est loin d’être aussi important que l’effondrement du soutien des travaillistes dans les anciennes zones industrielles du nord et des Midlands – le « Mur rouge » en ruine qui a aidé M. Johnson à sécuriser son glissement de terrain en 2019.

Mais l’accent mis par le Premier ministre sur le « nivellement vers le haut » signifie que les priorités des conservateurs pourraient se situer au-delà de leurs bastions du sud, tandis que le concours de Chesham et Amersham a montré que les réformes de planification proposées visant à stimuler la construction de logements pourraient ne pas être gagnantes dans les comtés d’origine.

À travers le sud, le mur bleu conservateur commence à s’effondrer

Après confirmation de la victoire de Sarah Green, le tory Peter Fleet vaincu a laissé entendre que l’effort des conservateurs à Chesham et Amersham n’avait pas été en mesure d’égaler les ressources allouées au siège du Buckinghamshire par les libéraux-démocrates – une autre question à méditer au siège de la campagne conservatrice (CCHQ).

Les Lib Dems “n’ont pas simplement jeté l’évier de la cuisine dans cette circonscription, je pense que c’était le micro-ondes, la table, le four, le lave-vaisselle, le chien, le chat et tout ce qui traînait aussi”, a-t-il déclaré. .

“Et nous devrions considérer cela lorsque nous réfléchissons à la nature extraordinaire du résultat.”

Le CCHQ a cherché à minimiser l’importance plus large du résultat, une source insistant sur le fait que «les élections partielles sont toujours difficiles pour le parti au pouvoir, en particulier onze ans après le début du gouvernement» – bien que cela n’ait pas empêché les conservateurs de remporter Hartlepool en mai.

Élection partielle de Chesham et Amersham / PA Wire

Mais la source a reconnu “qu’il n’y a pas moyen d’échapper au fait que c’est un résultat très décevant”.

Pour les Lib Dems, le résultat offre de l’espoir après une série de mauvais résultats aux élections législatives depuis la fin du gouvernement de coalition.

« On nous a dit qu’il était impossible pour un parti de battre les conservateurs ici dans le Buckinghamshire. On nous a dit que ce siège était trop sûr et les conservateurs trop forts », a déclaré le chef de Lib Dem, Sir Ed Davey.

«Cette victoire des libéraux-démocrates leur a totalement donné tort.

“Dans le sud, le mur bleu conservateur commence à s’effondrer.”