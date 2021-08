L’onde de tempête de l’ouragan Ida pourrait provoquer une «dévastation totale» dans les régions périphériques: rapport

in

L’une des grandes questions auxquelles la Louisiane est confrontée à l’approche de l’ouragan Ida : quelle sera la gravité de l’onde de tempête ?

La réponse pourrait être la différence entre le type d’inondations que l’État a connu avec les ouragans passés ou “une dévastation complète et totale”, selon un rapport.

Alors que la grande région de la Nouvelle-Orléans est protégée dans une certaine mesure par un système de protection de digues massif conçu pour limiter les inondations, les résidents des communautés paroissiales de Jefferson de Jean Lafitte, Lafitte et Barataria comptent sur une digue de seulement sept pieds et demi, NOLA.com a signalé.

Une onde de tempête de 10 pieds pourrait entraîner l’inondation de centaines de maisons, tandis qu’une onde de tempête de 15 pieds pourrait être catastrophique, a déclaré le maire de Jean Lafitte, Tim Kerner Jr., au journal.

“Tout ce qui dépasse 7 ½, 8 pieds serait une dévastation complète et totale”, a déclaré Kerner. “Ce serait une tempête historique de la pire des manières possible pour la ville de Jean Lafitte, Crown Point, Lower Lafitte et Barataria, toutes situées au sud de Jefferson en dehors de la protection de la digue.”

Les prévisionnistes et les responsables locaux s’attendaient à ce que les routes principales deviennent impraticables une fois Ida frappé, ils ont donc exhorté les résidents à partir samedi pour des terrains plus élevés ailleurs dans l’État.

Les autoroutes bloquées dans la région de la Nouvelle-Orléans ont montré que beaucoup tenaient compte des avertissements.

Même si le niveau de l’onde de tempête reste relativement faible, de trois à six pieds, cela pourrait suffire à empêcher de nombreux résidents de recevoir des services d’intervention d’urgence pendant des jours, a déclaré à NOLA.com Patrick Harvey, directeur de la sécurité intérieure et de la préparation aux situations d’urgence à Plaquemines.

Qu’Ida frappe directement la zone, causant des dégâts potentiellement colossaux, ou change de direction, épargnant à certaines communautés les effets les plus extrêmes, une chose était sûre, a déclaré le chef de la police Scooter Rosweber à Grand Isle.

“Il ne fait aucun doute dans notre esprit que nous allons inonder”, a-t-il déclaré.