L’onde delta aux États-Unis ne ressemblera pas à celle au Royaume-Uni, pour de très bonnes raisons ⋆ .

Fin juin, les cas de COVID-19 en Floride étaient d’environ 1 600 par jour. À la fin du mois de juillet, ce nombre était 10 fois plus élevé. Depuis lors, l’État a battu un record historique pour le nombre de nouveaux cas en une seule journée avec 28 317 cas lundi. Les décès ont suivi un cours similaire. Fin juin, la Floride perdait 28 personnes par jour. Fin juillet, 50 personnes par jour. Et le 6 août, l’État a signalé un nombre impressionnant de 199 décès.

Dimanche, le New York Magazine a publié un article intitulé « Trop de gens meurent en ce moment », et c’est sans aucun doute vrai – même une personne qui meurt inutilement d’une maladie pour laquelle il existe un certain nombre de vaccins très efficaces, c’est trop. Mais la prémisse de cet article reflète une crainte qui a été trop largement diffusée dans les médias et les réseaux sociaux : que les vaccins ne parviennent pas à prévenir les maladies graves et la mort.

Cet article met d’abord en place un homme de paille basé sur “un calcul au fond de l’enveloppe” pour suggérer que les niveaux de vaccination au début de la nouvelle vague de cas auraient dû “réduire le risque de mortalité global dans le pays de 90 pour cent”. Il cite ensuite une autre interview dans laquelle est présenté un nombre de « probablement 75 % ». Cela suggère alors que nous ne voyons pas l’effet qui devrait être là de la vaccination, avec un taux de mortalité qui “a à peine baissé du tout”.

Tout cela donne l’apparence très effrayante que les vaccins n’ont pratiquement aucun effet sur la protection contre le COVID-19. Cet article est déjà devenu très apprécié sur les sites et auprès des experts qui ont brandi la bannière « les vaccins ne fonctionnent pas » … alors qu’ils n’agitent pas le drapeau « merci Trump pour les vaccins ». Mais il y a une hypothèse de base dans tout cela qui ignore complètement la réalité de la situation : les États-Unis ne sont pas une boîte homogène où chaque personne est comparable à chaque autre personne.

Les vaccins fonctionnent aussi bien ici qu’ailleurs, et ils continuent d’être extrêmement protecteurs.

L’idée que les choses ne sont pas aussi bonnes qu’elles devraient l’être vient de l’examen d’informations comme ce graphique montrant les cas par rapport aux décès au Royaume-Uni.

Les cas au Royaume-Uni ont été divisés en trois poussées claires (jusqu’à présent).

Ce graphique montre que chacune des trois grandes vagues de COVID-19 qui ont balayé le Royaume-Uni ont eu des résultats radicalement différents. Au cours de la première vague, les taux de létalité étaient incroyablement élevés, car les hôpitaux étaient envahis, de nombreuses personnes âgées étaient mêlées au mélange et les agents de santé n’avaient aucune idée du traitement. Lorsque la vague la plus importante a frappé au cours de l’hiver, le pourcentage de ces patients décédés était considérablement plus faible, en grande partie parce que les hôpitaux avaient mis au point de meilleures façons de traiter les patients ; même des choses telles que le changement de position des patients sur les ventilateurs ont eu un effet énorme. Et lorsque la vague delta en cours a frappé en juin, le taux de décès au Royaume-Uni était bien inférieur à celui de l’une ou l’autre des vagues précédentes. Cette fois, la différence n’était pas le traitement, c’était les vaccins.

Si vous calculez le taux de létalité pour chaque mois de la pandémie, l’amélioration due à la fois au traitement et aux vaccins est évidente.

Un meilleur traitement a considérablement réduit le taux initial élevé de victimes, tandis que les vaccins ont encore fait baisser ce taux.

Les données jusqu’à présent d’août donnent l’impression que les taux sont en légère hausse par rapport aux deux derniers mois. Cela peut être dû au fait que les décès sont toujours un indicateur retardé, le pic suivant quelques semaines après la vague de cas de pointe. Cela peut aussi être simplement dû au fait que les données d’août sont loin d’être complètes et plus sujettes à un ou deux jours de mauvais chiffres.

Dans tous les cas, l’onde delta a frappé le Royaume-Uni quelques semaines seulement avant d’atteindre les États-Unis, et il y a eu une large hypothèse selon laquelle les États-Unis suivraient un schéma similaire. Mais cela n’arrivera probablement pas, et la raison n’a rien à voir avec l’échec des vaccins.

Voici à nouveau ce premier graphique, cette fois pour les États-Unis.

Aux États-Unis, les vagues ont été moins nettes qu’au Royaume-Uni

Les vagues de cas aux États-Unis sont beaucoup moins distinctes qu’au Royaume-Uni. Et en ce qui concerne le taux de létalité, les chiffres sont également beaucoup plus confus.

Les États-Unis ont connu une forte baisse des améliorations de traitement après la première vague, puis les choses se sont stabilisées.

Pourquoi les États-Unis sont-ils si différents de la séquence claire des événements au Royaume-Uni ? Eh bien, tout d’abord, les États-Unis sont beaucoup plus grands. À l’exception du pic qui a atteint le premier de 2021, chacune de ces vagues était plus un événement régional qu’une poussée nationale. La première vague a frappé le nord-est, affligeant cette région d’un nombre disproportionné de décès à un moment où les traitements n’étaient pas clairs. Trois mois plus tard, la poussée estivale était principalement limitée aux États du sud, et le creux de fuite sur ce pic hivernal a frappé le plus durement le Midwest. Maintenant, les cas explosent à nouveau, et bien qu’il s’agisse d’un phénomène absolument national, il est loin, loin d’être uniformément réparti.

Lundi, 28 % de tous les nouveaux cas aux États-Unis ont pu être trouvés dans un seul État : la Floride. Dans le Sunshine State, ce jour-là, les cas de COVID-19 ont dépassé 131 pour 100 000 habitants. Pendant ce temps, plus d’une douzaine d’États avaient des taux de cas inférieurs d’un ordre de grandeur. Dans les grands États comme le New Jersey, le Michigan et l’Ohio, le taux de nouveaux cas était de 10 pour 100 000 personnes ou moins.

Grâce à la façon dont le gouvernement fédéral sous That Other Guy a décidé de simplement ignorer toute autorité centrale lorsqu’il s’agissait de faire face à la pandémie, les États-Unis n’ont jamais développé de système coordonné de tests, n’ont jamais eu de règles cohérentes entre les États et se sont retrouvés avec un héritage où Civiqs montre encore 38% des républicains disant non au vaccin. Les États-Unis n’ont pas combattu trois vagues de virus, ni même quatre – ils ont mené 50 batailles en cours entre des États qui ont des taux d’infection différents, des règles différentes et des taux de létalité cinq fois différents entre les États du haut et du bas.

Mais l’une des choses qui fait que les États-Unis semblent si désordonnés et que l’histoire du Royaume-Uni semble si soignée est simplement une question d’échelle. Voici les taux de létalité relatifs placés côte à côte dans un seul graphique.

Les taux de létalité aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de la pandémie racontent une histoire différente côte à côte.

Ce qui devient évident lorsqu’on le voit de cette manière, c’est que l’une des choses qui fait que l’histoire du Royaume-Uni semble si «claire» est à quel point ces premiers mois de la pandémie étaient hideux de ce côté de l’Atlantique. Alors que le taux de mortalité au Royaume-Uni au cours de la deuxième vague s’est beaucoup amélioré, les résultats étaient en fait encore pires que ce que les États-Unis ont vu pendant le pic hivernal. Pourquoi serait-ce? Bien …

Les taux de vaccination au Royaume-Uni ont dépassé ceux des États-Unis tout au long de 2021.

Le facteur le plus important qui a changé entre les États-Unis et le Royaume-Uni au cours des derniers mois est le taux de vaccination. Bien que le président Biden s’efforce de faire en sorte que plus qu’assez de vaccins soient disponibles pour tous les Américains, et malgré un déploiement à grande vitesse qui à un moment donné générait 4 millions de jabs en une seule journée, l’hostilité aux vaccins des républicains a le taux de vaccination aux États-Unis en cours 20 points de moins qu’au Royaume-Uni Malgré ce que certains articles continuent de prétendre, les taux ne sont pas « à peu près similaires » et ne l’ont pas été bien avant que le delta ne commence sa hausse dans l’un ou l’autre pays.

Et voici une autre chose qui fait une grande différence dans ces chiffres : non seulement les États-Unis n’ont jamais réussi à tester le COVID-19 à un rythme adéquat, mais le taux de tests est en fait en baisse depuis janvier. À l’heure actuelle, le Royaume-Uni teste les résidents à un taux plus de trois fois supérieur à celui des États-Unis

Les taux de test au Royaume-Uni dépassent largement ceux des États-Unis

Le taux élevé de tests au Royaume-Uni, qui s’est largement poursuivi dans la nouvelle année, signifie que le nombre de cas de mortalité est réduit car ils attrapent simplement beaucoup plus de cas légers et asymptomatiques. Les taux de tests misérables et de pire en pire aux États-Unis signifient que nous sommes en grande partie là où nous étions au début de la pandémie : les gens se promènent pour se faire tester pour COVID-19 lorsqu’ils commencent à avoir peur d’avoir COVID-19, et pas un instant plus tôt. Au Royaume-Uni, chaque écolier est renvoyé chez lui avec des tests gratuits et doit passer le test deux fois par semaine. Aux États-Unis, les États adoptent des lois interdisant aux districts scolaires d’exiger de tels tests. Nous testons les adultes malades. Et c’est tout.

Personne ne devrait s’attendre à ce que l’onde delta aux États-Unis corresponde étroitement à la façon dont les choses se sont passées au Royaume-Uni, car les deux pays n’ont pas vraiment suivi des chemins similaires depuis le début de la pandémie. Cela n’arrivera pas maintenant. Les États-Unis sont trop désordonnés, trop remplis d’États où les gouverneurs adoptent toujours des règles interdisant les masques ou les vaccins alors même que le virus se déchaîne, trop sous-testé et trop assailli par les hôpitaux régionaux remplis au-delà de leur capacité. Dans chacune de ces vagues, ce dernier facteur a été le plus décisif : lorsque les soins médicaux deviennent inadéquats, le taux de décès dus au COVID-19 se rapproche du nombre de patients COVID-19 qui ont besoin de soins intensifs. Ce nombre se situe quelque part autour des valeurs hideuses que le Royaume-Uni a atteintes lors de l’acte d’ouverture de la pandémie, lorsque leurs taux de létalité ont dépassé 15 %.

Lorsque le Royaume-Uni a commencé à gravir la vague delta, près de 60 % de la population y avait déjà été vaccinée. À l’heure actuelle, ce nombre se situe à un peu moins de 70 %. Ajoutez le nombre de personnes qui ont contracté la variante delta au cours de cette période, et les cas diminuent maintenant dans une grande partie du Royaume-Uni simplement parce qu’ils font vraiment pression sur l’immunité collective. Aux États-Unis, le taux de vaccination vient de dépasser les 50 % le week-end dernier. Les cas ici ne vont pas diminuer si rapidement comme par magie, car il y a tout simplement beaucoup, beaucoup plus de personnes non vaccinées qui attendent pour attraper la maladie, bien que les chiffres puissent baisser en Floride une fois que les politiques de DeSantis parviendront à rendre tout le monde malade.

Malgré tout cela, les taux de létalité aux États-Unis sont désormais au plus bas depuis le début de la pandémie. Malgré Ron DeSantis, malgré le gouverneur du Texas Greg Abbott, malgré les colporteurs de faux miracles, les prédicateurs de droite criant que Jésus n’était pas vacciné, et toute une industrie médiatique de droite exprimant l’hostilité aux vaccins, le véritable Le taux de mortalité parmi les personnes testées positives pour COVID-19 aux États-Unis n’a jamais été aussi bas. Malgré ce que s’applique cet article du New York Magazine, le taux de létalité en juillet et août n’était pas seulement le plus bas que le pays ait connu, mais 80 % inférieur à ce qu’il était en février. C’est bien mieux que “pas d’amélioration”.

Et c’est parce que les vaccins sont extrêmement efficaces pour protéger contre les maladies graves et la mort.

