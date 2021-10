Londefy Rebase Token apporte une expérience précieuse aux investisseurs de la chaîne intelligente Binance

Publicité





Les jetons de rebase ont connu un grand succès dans l’industrie de la crypto-monnaie et ont entraîné une nouvelle tendance d’émission de jetons. De plus en plus d’acteurs de l’industrie cherchent maintenant un moyen d’augmenter l’exposition des jetons de rebase.

Notamment, un jeton de rebase est un jeton avec un contrat intelligent d’approvisionnement élastique qui augmente ou réduit l’offre de jetons en fonction des fluctuations du prix du jeton. C’est-à-dire que les jetons des utilisateurs augmentent lorsque le prix augmente et diminuent lorsque le prix baisse, assurant ainsi une certaine stabilité du prix des jetons. Cela s’applique à tous les détenteurs de jetons et fournisseurs de liquidités. L’ajustement algorithmique est avantageux car il garantit un prix plancher en constante augmentation, ce qui fournit également une excellente publicité pour le projet.

Londefy (CRYPTO : LDF), est l’une des étoiles montantes de l’histoire du rebasage des tokens. Comme le dit son PDG Jack MacDonald, Londefy est « un véritable jeton de rebase solidifié par des professionnels et une communauté de vrais investisseurs ».

En plus des caractéristiques intrinsèques des jetons de rebasage, Londefy se vante d’un mécanisme de récompense surnommé « L’effet triple R », qui signifie rebase avec récompenses sur récompenses. Ce mécanisme permet aux détenteurs de Londefy de recevoir le jeton de récompense Londex via la plate-forme Londex. Londex permettra également à ces utilisateurs de recevoir des réflexions BEP20 Ethereum.

De plus, Londefy dispose d’une application de tableau de bord intégrée sur son site Web permettant aux utilisateurs de surveiller leurs revenus, leurs récompenses et l’état du marché des jetons en temps réel. Le projet pousse également une solide campagne de marketing en utilisant les meilleurs influenceurs crypto et sites médiatiques.

Publicité





Au cours des dernières semaines, de nombreux jetons de rebase ont connu une croissance allant jusqu’à 4 000 %. Ce formidable coup de pouce, parallèlement au battage médiatique entourant le lancement du projet Londefy, devrait porter le jeton à de nouveaux sommets dans la tendance de rebase exponentielle.

Le contrat intelligent unique de Londefy distribue des frais de 16% sur chaque transaction de quatre manières. 5 % sont destinés au système de récompense des investisseurs, et 5 % supplémentaires sont consacrés aux activités de marketing. 4% sont utilisés pour le rebasage et les rachats de jetons, et 2% sont utilisés pour fournir un soutien continu au projet.

Après son lancement réussi, Londefy se vante désormais d’une capitalisation boursière de 1,1 million de dollars et de plus de 2 000 détenteurs. Son adaptation a été soutenue par ses deux mécanismes innovants, à savoir : le rebasage intelligent et la récompense significative. Contrairement à d’autres systèmes, Londefy récompense ses utilisateurs avec Londex, un projet prometteur largement attendu pour atteindre de nouveaux sommets.

Tous ces attributs confèrent à Londefy une forte trajectoire ascendante. Cela garantit aux investisseurs une stabilité de prix unique, des bénéfices énormes et une chance de s’exposer à Londex, l’un des meilleurs services publics de l’industrie.

Coordonnées des médias :

Société: Londefy

E-mail: admin@londefy.com

Site Internet: https://londefy.com/

Graphique LDF : https://poocoin.app/tokens/0xffee80e4bc6767a89f897d10d6011c8c188e2a64

Graphique LDX : https://poocoin.app/tokens/0x2089f0cbe8aca0950fa8c5bb04ade2323aee832f

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2716165075347883

Twitter: https://twitter.com/londefy

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVg0Uhuw0Z2aIGNMTA6fB3Q

Instagram : https://instagram.com/londefyofficial

Reddit : https://www.reddit.com/r/Londefy

Moyen: https://medium.com/@londefi12

Discorde: https://discord.gg/sKYB6Fa7f4