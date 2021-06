London Ethereum hardfork atteindra trois réseaux de test, à partir de la semaine prochaine

Alors que le secteur DeFi émergeait et attirait d’innombrables nouveaux investisseurs vers Ethereum (ETH / USD), le réseau se débattait encore plus qu’avant, et il est devenu impératif que le projet évolue vers Ethereum 2.0. Cependant, le faire est un processus long et compliqué qui doit être fait correctement.

Même ainsi, Ethereum a parcouru un long chemin jusqu’à présent et se prépare à passer à l’étape suivante. Apparemment, selon des rapports récents, il est presque prêt pour que son hardfork de Londres soit mis en ligne sur des réseaux de test. Trois réseaux de test seront bientôt déployés, le premier étant Ropsten qui arrivera la semaine prochaine, le 24 juin, une fois que la hauteur du bloc atteindra 10 499 401. Après cela, le second sera Goerli le 30 juin et enfin Rinkeby le 7 juillet.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cependant, pour l’instant, il n’y a pas de calendrier connu concernant la mise à niveau du réseau principal.

Quels changements apporte le hardfork ?

Selon Tim Beiko, le développeur principal d’Ethereum qui a fait l’annonce, seuls les réseaux de test ont été programmés pour Londres. Une fois la mise à jour activée avec succès, alors et seulement alors, les développeurs décideront du bloc du réseau principal dans lequel le hardfork sera intégré. Dès que les développeurs en sauront plus, ils informeront la communauté via le blog et divers autres lieux, a-t-il promis.

Le hardfork lui-même comprend jusqu’à cinq mises à jour EIP (Ethereum Improvement Proposal), la plus importante étant EIP-1559, qui est un examen de la structure tarifaire du projet. Celui-ci retient le plus l’attention car les taux de gaz Ethereum ont grimpé en flèche après l’explosion de DeFi, et les abaisser est l’un des plus grands objectifs en ce moment.

Cette mise à jour pourrait perturber de plus de 50 % les revenus des mineurs, qui faisaient auparavant l’objet d’une tentative de “révolte des mineurs” comme on l’appelle désormais. Cependant, la situation semble s’être calmée depuis la première réaction. Mais, la mise à jour elle-même est attendue depuis longtemps, et beaucoup sont toujours très enthousiastes à ce sujet. À tel point qu’il est considéré comme l’un des prochains plus gros catalyseurs haussiers pour Ethereum.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent