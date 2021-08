London Fork: le compte à rebours d’Ethereum commence

Ether est le jeton natif de la blockchain Ethereum, qui devrait subir un hard fork, ou une mise à niveau incompatible avec les versions précédentes : le London fork le 5 août. Le changement mettra en œuvre quatre propositions. Dans ceux-ci, la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 est incluse qui activera un mécanisme pour brûler une partie des frais payés aux mineurs.

Le fork londonien d’Ethereum sera mis en ligne jeudi, selon le compte à rebours disponible sur Ethereum.org. “La mise à jour de Londres devrait être mise en ligne sur le réseau Ethereum en août 2021, au bloc 12 965 000”, lit-on sur Ethereum.org. «Il introduira EIP-1559, qui réforme le marché des frais de transaction. Avec des changements dans la façon dont les remises sur le gaz sont gérées et la date de l’ère glaciaire.

Une fois que la mise à jour entrera en vigueur, elle devrait apporter un attrait déflationniste à Ether. Générant éventuellement une demande d’investissement plus élevée pour la crypto-monnaie. C’est le récit populaire dans la communauté crypto.

La proposition d’amélioration aura un impact en frais de transaction

La proposition d’amélioration d’Ethereum 1559, ou EIP-1559, affectera directement la façon dont le réseau gère les frais de transaction. Désormais, chaque transaction brûlera une commission de base. Diminuant ainsi l’offre circulante de l’actif. Et, cela donnera aux utilisateurs la possibilité d’inclure un pourboire pour aider à inciter des confirmations plus rapides et proportionnelles à la demande sur le réseau.

La fourche de Londres introduira également d’autres EIP, tels que EIP-3541, selon un article de blog de la Fondation Ethereum à la mi-juillet.

Pourquoi EIP 1559 rend-il difficile le débogage d’Ethereum Dapps ?

La proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 sera disponible sur Ethereum demain matin selon les estimations de temps de bloc.

Acteurs du réseau, y compris les développeurs d’applications décentralisées (Dapp). Et les développeurs principaux, se sont réunis vendredi 30 juillet pour une dernière réunion de coordination sur Zoom.

Au cours de la réunion, les développeurs ont discuté du plan à long terme pour résoudre un problème caché EIP 1559 qui rend difficile le débogage des applications sur Ethereum. Plus d’informations sur le problème et pourquoi il n’y a toujours pas de solution claire à New Frontiers cette semaine.

Les NFT sont la prochaine étape d’Ethereum pour les entreprises, selon le fondateur de ConsenSys, Joe Lubin

Les jetons non fongibles, ou NFT, sont connus du grand public comme des actifs numériques qui représentent des objets du monde réel tels que l’art, la musique et la mode, entre autres. Cependant, alors que la plupart du monde peut être amoureux des prix de vente élevés des NFT lancés par des célébrités, des athlètes et d’autres personnes célèbres. Les jetons non fongibles commencent à susciter l’intérêt des entreprises pour les cas d’utilisation commerciale.

L’adoption des NFT par les entreprises était un point qui a été discuté lors de l’événement anniversaire de l’Enterprise Ethereum Alliance, ou EEA. Qui a eu lieu virtuellement le 29 juillet 2021. Au cours d’une session liminaire, intitulée “L’avenir d’Ethereum et du Web3”, Joe Lubin, PDG et fondateur de ConsenSys, une société de logiciels de blockchain, a mentionné que “les NFT font un travail formidable de exciter les entreprises. ‘

Lubin pense que les NFT ne se limiteront pas à encapsuler du contenu. Par le biais d’œuvres d’art numériques ou de musique, mais les jetons non fongibles finiront par devenir des entreprises entières avec leurs propres droits.

Binance apportera les paiements Bitcoin à Shopify grâce à un nouveau partenariat

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, continue de se développer activement dans le secteur des paiements cryptographiques grâce à une nouvelle intégration crypto-to-fiat.

La société a annoncé mardi un partenariat avec la plate-forme de paiement hybride, Alchemy Pay, pour permettre les paiements peer-to-peer (P2P) chez plus de 2 millions de commerçants mondiaux via son application de paiement, Binance Pay.

