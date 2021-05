London Lightning Tracker LIVE: Mises à jour alors que la grêle, le tonnerre et la pluie torrentielle frappent la capitale | Météo | Nouvelles

Londres est au milieu d’un énorme orage, les résidents locaux rapportant la “plus longue tempête jamais enregistrée”. Express.co.uk. possède toutes les dernières informations sur la foudre à travers la capitale nationale.

18h30 – Le graphique ci-dessous montre exactement à quoi ressemble la capitale en ce moment.

Watford et le nord-ouest continuent de subir la majorité de la foudre.

Mais, il y a une activité relativement nouvelle sur le bord sud-est de Croydon.

Cependant, il y a encore beaucoup d’éclairs dans le sud et le sud-ouest de Londres, en particulier entre les zones 4 et 5.

18h10 – La foudre a été enregistrée dans toute la ville, mais le sud-ouest semble être le plus durement touché.

Streatham, Wandsworth et Fulham ont tous été témoins d’un certain nombre de coups de foudre au cours des 15 dernières minutes.

Mais des éclairs ont également été repérés à Stratford, Camden et Hampstead.

Le plus lourd des impacts, cependant, se produit à l’extrême nord-ouest de la M25.

18h – Les habitants ont signalé des pluies torrentielles et une tempête de grêle, avec le tonnerre attaché.

Un résident a tweeté: “C’était une tempête amusante mais un peu effrayante! Je pensais que cela allait casser la fenêtre à un moment donné.”

Un autre a déclaré: “Jamais vu une tempête de grêle comme celle-là à Londres auparavant, à l’extérieur se trouvaient juste des rivières de glace coulant le long de la route alors que la pluie torrentielle bloquait tous les égouts.”

Un utilisateur de Twitter a ajouté: “Est-ce le plus long orage jamais enregistré? Solidarité avec tous les propriétaires de chiens assis par terre, essayant de calmer leurs accusations. Le vieux chat sourd me regarde avec perplexité …”

Un résident de Londres a tweeté: “Il y a une véritable tempête à Londres, alors j’ai ouvert ma fenêtre et je peux entendre toute la pluie et tout le tonnerre et voir la foudre, c’est une ambiance tellement agréable.”