London Metal Exchange rouvrira sa salle des marchés à la criée

Les commerçants travaillent sur le parquet de la London Metal Exchange à Londres, Grande-Bretagne

Le London Metal Exchange a annoncé mardi qu’il rouvrirait sa salle des marchés à la criée le 6 septembre, mais a ajouté qu’il pensait également que le commerce électronique était la voie à suivre.

Le parquet a été fermé en mars 2020 pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale pour permettre la distanciation sociale nécessaire pour faire face au COVID-19, faisant taire son anneau rouge de sièges et le théâtre de signaux manuels arcanes et de cris frénétiques des commerçants.

En janvier, la plus ancienne et la plus grande place de marché au monde pour les métaux industriels a lancé un processus de consultation sur la fermeture de la dernière salle des marchés à la criée en Europe, affirmant que la migration forcée vers le commerce numérique était un succès.

