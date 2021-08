London Mod Head Writer embauché par Bethesda

in

Image : Fallout : Londres

Stephanie Zachariadis, scénariste en chef du très attendu mod Fallout: London, quitte l’équipe de développement après avoir été embauchée en tant que concepteur de quêtes associé chez Bethesda Game Studios, a annoncé récemment le chef de projet Dean Carter.

“C’est une nouvelle tout à fait fantastique et quelque chose que toute l’équipe de Fallout: London soutient et nous lui souhaitons de tout cœur le meilleur dans ses efforts”, a écrit Carter sur le serveur Discord officiel du mod. “Nous espérons qu’elle leur donnera la même histoire révolutionnaire et les mêmes quêtes qu’elle nous a données.”

Fallout: London est une modification ambitieuse de Fallout 4 qui a été officiellement révélée plus tôt cette année. Se déroulant entre les deux premiers matchs et à des lieues des terrains de jeu traditionnels inspirés de l’Americana de la franchise, Fallout: London propose une nouvelle carte massive à explorer, des factions fraîches à rejoindre et un accent supplémentaire sur les armes de mêlée. armes à feu.

Étant donné que le mod est entièrement soutenu par des bénévoles, Fallout: London n’a pas encore de date de sortie concrète, mais l’équipe a publié des morceaux de son travail pour aiguiser l’appétit des joueurs jusqu’au lancement.

Scénariste et moddeur primé, Zachariadis a rejoint le projet Fallout: London en juillet 2020. L’annonce de son départ pour Bethesda a été accueillie par les chaleureuses félicitations de la communauté du mod.

“Travailler ici a été l’une des meilleures expériences de ma vie”, a répondu Zachariadis sur le serveur Discord du mod après la publication de l’annonce de Carter. “Les membres de cette équipe sont incroyablement talentueux et plus que cela, ce sont des gens merveilleux avec qui être amis.”

G/O Media peut toucher une commission

Quant à ce que cela signifie pour l’avenir de Fallout : Londres, le travail ne semble pas ralentir. Zachariadis a apparemment élaboré le scénario principal et les quêtes avant son départ, et l’équipe est à la recherche d’un nouveau scénariste en chef pour intervenir et conclure le dialogue restant.

“Stéphanie a été un pilier de soutien pour l’équipe et a aidé à créer une histoire principale et un dialogue fantastiques et intéressants que nous pensons que vous apprécierez vraiment”, a ajouté Carter, “et nous savons juste qu’elle apportera ces talents au planches à écrire de [Bethesda Game Studios director Todd Howard] se. Nous attendons un avenir radieux pour elle et nous lui apportons tout notre soutien. »