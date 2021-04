London Resort: parc à thème «UK Disneyland» avec montagnes russes dans le Kent | UK | Nouvelles

London Resort sera une attraction de 465 hectares à Swanscombe, dans le Kent, avec des terres à thème et des montagnes russes. Ses montagnes russes épiques, Quetzalcoatlus, recréeront ce que les scientifiques croient être une trajectoire de vol typique du vrai dinosaure du même nom.

Le trajet restera près du sol tout en traversant la cime des arbres, en parcourant l’eau et même en traversant des canyons rocheux.

Et, atteignant des vitesses de plus de 70 mph, ce sera l’une des montagnes russes les plus rapides d’Europe, selon le Daily Mirror.

Les montagnes russes feront partie de la nouvelle zone épique du “ camp de base ” – la première fois que le London Resort a partagé des détails sur l’une des terres thématiques – qui sera entièrement dédiée aux “dinosaures, à l’aventure et à l’héritage des héros méconnus de la paléontologie, y compris Mary Anning “.

La station a offert un aperçu des projets passionnants, car elle a également annoncé qu’elle demandait plus de temps pour se préparer à une enquête officielle plus tard cet été à la suite de la nouvelle que le site a été désigné site d’intérêt scientifique spécial (SSSI).

Il y aura une deuxième montagne russe à l’attraction, mais le complexe est resté assez discret sur ce qu’il sera.

La zone familiale offrira une immense «expérience de spectacle sur scène multimédia en direct», une attraction de simulateur 4D et même une expérience gastronomique immersive.

Et il y aura un site de “ fouille active ” où les paléontologues en herbe pourront découvrir les dinosaures alors qu’ils grimpent, creusent et creusent un tunnel à travers le site d’excavation avec des tyroliennes et des murs d’escalade.

Le simulateur 4D a également l’air passionnant – nous parlons d’une expérience de “ plongée sous-marine ” dans un monde préhistorique – et si vous observez ou devenez une proie n’est pas très clair.

Deux restaurants seront proposés. L’un est un restaurant familial juste à côté d’un “ point d’eau du Crétacé ” qui célébrera l’héritage de Mary Anning, tandis que le second sera une expérience gastronomique immersive située dans une falaise sous-marine, avec des “ vues ” sur les dinosaures et les créatures qui se cachent dans l’ombre.

PY Gerbeau, PDG de London Resort Company Holdings, a déclaré à propos des nouveaux détails: «La conception du camp de base est basée sur une philosophie de ce à quoi pourrait ressembler une réserve naturelle préhistorique actuelle et moderne.

“Il y aura des sensations fortes, des déversements et des manèges à haute énergie combinés avec des occasions de se rapprocher et de se rapprocher de certaines des créatures les plus incroyables qui aient jamais marché sur terre. Cependant, contrairement aux films populaires qui dépeignent les dinosaures comme des méchants, les choses ne se passent pas toujours. terriblement mal ici. Nous construisons une terre de préservation et de célébration des dinosaures. “

S’exprimant précédemment lors d’une conférence sur la durabilité organisée par Blooloop, PY Gerbeau a déclaré: «En collaboration avec l’Inspection de la planification, nous avons demandé plus de temps pour nous préparer à l’enquête officielle plus tard cet été.

«Il est absolument fondamental pour nous d’être des leaders en matière de développement durable. Nous nous sommes déjà engagés à dépenser environ 150 millions de livres sterling pour la remise en état, l’amélioration de l’habitat et la fourniture d’environ 8 miles de sentiers pédestres et de droits de passage publics. Mais depuis que Natural England a désigné la zone comme SSSI plus tôt cette année – il est juste et approprié que nous prenions une courte prolongation pour réviser nos rapports et nous assurer qu’ils traitent les problèmes soulevés.

“Nous sommes sur la bonne voie pour créer une balise de divertissement et d’expériences de classe mondiale dans un environnement durable de premier plan au monde. Et nous sommes très heureux d’annoncer les détails de nos progrès avec un nouveau terrain, le camp de base.”