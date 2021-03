London’s Glass Magazine lance une édition chinoise – WWD

LONDRES – Glass Magazine, le trimestriel de mode de Londres, lance une édition chinoise dans le cadre d’un partenariat de licence avec Nifumodeng, une société de médias basée à Pékin et fondée par Ciga Long et Liu Ke.

Le magazine a fait appel à Kaioi Chu de Harper’s Bazaar China en tant que rédacteur en chef exécutif pour diriger l’opération éditoriale. Long et Ke superviseront la direction éditoriale et rechercheront de nouvelles opportunités de partenariat avec les médias. Nifumodeng exploite également un magazine local appelé Neuf Mode.

Positionné pour attirer les femmes chinoises intelligentes et élégantes âgées de 25 à 40 ans, le numéro de lancement du bimestriel Glass China, intitulé «Incredible Women», met en vedette l’actrice chinoise Yao Chen, qui est apparue pour la première fois sur la couverture de Glass en 2011 lorsqu’elle est passée à renommée en tant qu’actrice la plus suivie sur Weibo; modèle Lina Zhang; et l’actrice sud-coréenne Son Ye-jin en couverture.

Les points saillants du numéro de lancement comprennent également un profil de designer de la marque de mode basée à Shanghai Shushu / Tong et une conversation avec la styliste de mode visionnaire de Chine Lucia Liu.

Alors que le premier numéro met fortement l’accent sur l’industrie locale, Chu a déclaré que le magazine aborderait son contenu d’un point de vue mondial pour les prochains numéros et lancera son offre pour hommes, Glass Men, lorsque le moment sera venu.

Avec près d’un million d’abonnés sur Instagram, Glass Magazine a été fondé par Nicola Kavanagh, Ben Slater et Tet Yap en 2009 en tant que plate-forme où «des images époustouflantes pourraient côtoyer un contenu intelligent et des commentaires sociaux éclairants».

La publication s’est démarquée de la concurrence au début en mettant constamment en évidence les acteurs et les défenseurs asiatiques dans le paysage médiatique occidental. Il s’est ensuite étendu à des sujets plus larges et s’est positionné comme «un journal simple, honnête et stimulant de la culture moderne organisée, axé sur le luxe durable».