Londres: 23 personnes arrêtées au milieu des célébrations folles après la victoire du football anglais

La police a arrêté 23 personnes lors d’une nuit de célébrations bruyantes en Angleterre dans la capitale.

Les fans sont montés dans des bus à impériale et ont escaladé des cabines téléphoniques dans le centre de Londres après avoir regardé la victoire 2-1 des Three Lions contre le Danemark.

Cela les a envoyés en finale de l’Euro 2020 et les supporters ont profité du moment – ​​mais certains sont apparemment allés trop loin.

Des officiers en tenue anti-émeute ont été envoyés pour briser une énorme fête d’après-match dans les rues de Piccadilly Circus.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré que des personnes étaient détenues pour suspicion d’une série d’infractions, notamment l’attaque d’un officier.

Ils ont déclaré: “Dans le cadre de l’opération de police qui a suivi le match Angleterre-Danemark, 23 arrestations ont été effectuées par des officiers à travers Londres pour un certain nombre d’infractions, notamment des voies de fait, l’ordre public et des voies de fait contre la police.”

Des scènes similaires sont attendues lorsque l’Angleterre affrontera l’Italie en finale à 20 heures dimanche à Wembley.

La commissaire adjointe adjointe du Met, Laurence Taylor, a déclaré que, à moins que les fans n’aient un billet pour le match ou une réservation de pub, ils devraient rester à la maison.



Des supporters font la fête au sommet d’un bus numéro 9 à destination d’Aldwych (Photo: .)



Des fans ont grimpé sur des cabines téléphoniques à Piccadilly Circus (Photo: .)

Il a déclaré: “Le Met est très bien préparé pour l’augmentation du nombre de fans. Nous avons en place une équipe de police très expérimentée et continuerons de prévenir le crime et le désordre et de réagir efficacement à tout incident. Nous avons déployé un grand nombre d’officiers et d’unités spécialisées.

«Nous voulons que les gens puissent profiter de l’Euro 2020 en toute sécurité. Londres reste toujours en crise de santé publique. Il existe des directives gouvernementales en place et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement distanciés.

“Mon message est clair : si vous n’avez pas de billet pour les matchs, la fan zone ou si vous n’avez pas officiellement réservé dans un pub, un bar ou un club, veuillez ne pas venir à Londres – vous pourriez finir par manquer le match.”



Scènes jubilatoires à l’extérieur du stade de Wembley après la qualification de l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2020 (Photo: PA)



Des célébrations sauvages dans les rues ont suivi le coup de sifflet final (Photo: .)



Des policiers en tenue anti-émeute ont été appelés dans le centre de Londres (Photo: .)

Hier soir, une mer de fans anglais sont sortis des pubs et de la fan zone voisine de Trafalgar Square, dans le centre de Londres, et ont afflué dans les rues pour des célébrations sauvages.

Le fan d’Angleterre Vic Richards, 22 ans, a déclaré: ” J’essaie toujours de calculer ce qui s’est passé, je n’ai jamais vu l’Angleterre faire une finale.

« C’est beau, c’est incroyable, j’aime ce pays. Les joueurs ont tout donné.

“C’est une occasion historique, nous ne reverrons peut-être jamais cela – maintenant nous pouvons commencer à y croire.”



Des fans de Delirious England sur le toit de la station de métro de Leicester Square (Photo: AP)



Les fans ont agité des drapeaux anglais après la victoire du pays en demi-finale contre le Danemark (Photo : Mark Thomas/Shutterstock)

Beaucoup ont essayé de rester dehors tard pour profiter de la victoire après le coup de sifflet final vers 22h30.

Quelques dizaines de supporters de Leicester Square ont grimpé sur le toit de la station de métro et dans un bus à impériale numéro 9 en direction d’Aldwych, acclamant et brandissant les drapeaux de St George.

Des fusées éclairantes ont été déclenchées avant que la foule ne soit dispersée par des officiers en tenue anti-émeute.

L’Angleterre est maintenant prête à affronter l’Italie aux Euros dimanche lors de la première finale du tournoi qu’elle a atteinte en 55 ans.

