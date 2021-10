Londres : appel de vidéosurveillance après l’attaque dans le métro d’une femme avec une bouteille de vin

La police veut parler à ces deux femmes capturées par une caméra de vidéosurveillance (Photo: British Transport Police)

Des images de vidéosurveillance de deux femmes ont été diffusées après qu’une femme a été écrasée sur la tête avec une bouteille de vin.

Une passagère du Tube s’est retrouvée avec une profonde coupure sur le côté du front après l’agression.

Les choses ont mal tourné lorsque la victime a été accusée d’avoir « regardé » deux femmes assises en face d’elle.

Ils sont ensuite « devenus agressifs » avant que l’un des agresseurs présumés « s’approche » de la victime.

Une personne aurait frappé le passager solitaire à la tête avec une bouteille de vin qu’il transportait.

Cela s’est produit dans un train de la Northern Line vers 00h30 le 17 juin.

Les deux femmes sont descendues du métro à la station de métro Golders Green.

La police enquête sur l’agression matinale qui s’est produite en juin (Photo: British Transport Police)



Une femme s’est retrouvée avec une blessure à la tête après avoir été accusée d’avoir regardé un autre passager (Photo: British Transport Police)

Les agents intensifient leur enquête et lancent un appel à témoins de l’agression quatre mois plus tard.

Un porte-parole de la police britannique des transports a déclaré: « Les agents pensent que les images de vidéosurveillance peuvent avoir des informations qui pourraient aider leur enquête. »

