Londres : des averses de neige tombent dans la capitale alors que la température descend en dessous de zéro

Une bande de neige a frappé la partie est du pays, s’étendant d’East Anglia à l’Écosse (Photo: LNP)

La neige est tombée sur Londres et plusieurs autres régions du pays alors que le Royaume-Uni poursuit sa plongée dans l’hiver.

Il y a des avertissements météorologiques pour la glace en place dans tout le pays et les choses ont pris une tournure résolument hivernale pendant la nuit.

Les températures de refroidissement éolien dans les zones rurales ont commencé la journée à -6 degrés Celsius, selon le Met Office.

Des chutes de neige ont été signalées dans toute la Grande-Bretagne, des blizzards plus violents provoquant des perturbations plus au nord.

Middlesbrough a été l’un des endroits les plus durement touchés du jour au lendemain, avec des averses de neige recouvrant la ville du nord-est et entraînant des accidents sur les routes aux heures de pointe.

Selon les images radar de la BBC Weather, il y a eu de la neige généralisée à travers la Grande-Bretagne aux premières heures de jeudi.

En plus d’une bande d’averses de neige affectant le Pays de Galles, le sud-est et la capitale, il est également tombé sur la majorité de la côte est de l’Angleterre, avec des averses éparses dans le nord de l’Écosse.

Middlesbrough et d’autres régions du côté est de l’Angleterre ont été recouvertes de neige (Photo: LNP)



Middlesbrough et le nord-est au sens large comptent toujours le coût de la tempête Arwen la semaine dernière (Photo: LNP)

Le Met Office a prévu de la pluie et du grésil dans plusieurs régions du pays ce matin, la neige se dissipant du sud-ouest au fur et à mesure que la journée avance.

Il a déclaré que les averses hivernales affectant le nord et l’est deviendront lentement confinées à Norfolk cet après-midi, avec des coups de vent le long des côtes de la mer du Nord s’atténuant lentement.

Il devrait rester principalement sec et ensoleillé à l’intérieur des terres, mais il fera très froid où que vous soyez.

Des avertissements de glace jaune sont en place pour le sud-ouest et une grande partie du pays de Galles, la côte est entre East Anglia et Édimbourg et le nord de l’Écosse.

Alex Deakin du Met Office a déclaré au Sun: » Partout où nous avons des choses qui tombent du ciel, avec des températures tombant à 2 ° C ou en dessous de zéro, il est possible que les choses soient glacées.

« Ce sont les températures dans les villes et les villages. Les zones rurales seront bien en dessous de zéro, -5C ou -6C à certains endroits pour commencer jeudi.

Le radar météorologique de la BBC montre une bande de neige frappant la côte est et une autre se déplaçant au-dessus de Londres (Photo: BBC Weather)



Les habitants de plusieurs régions du pays sont avertis de faire attention lors de leurs déplacements ce matin (Photo: Met Office)

Certains des temps les plus froids ont frappé des régions du pays où des milliers de personnes sont toujours sans électricité à la suite de la tempête Arwen.

Certains résidents des régions rurales et élevées du Northumberland, du comté de Durham et de Cumbria ont été avertis qu’il pourrait falloir jusqu’à Noël pour que l’électricité soit rétablie.

Jessica May Teasdale, 35 ans, dont la maison à Stanley, dans le comté de Durham, a perdu l’électricité vendredi soir, a qualifié l’expérience de « cauchemar » et a déclaré que sa région avait été « abandonnée » par le gouvernement.

À partir de 8 heures du matin, la température à Stanley est de -5 degrés Celsius et ne dépassera pas le point de congélation toute la journée.

La neige devrait disparaître à mesure que la journée avance, mais elle pourrait être de retour d’ici la fin du week-end, selon les prévisionnistes.

