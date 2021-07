Londres fait la navette dans le chaos alors que les inondations mettent le métro à l’arrêt | Météo | Nouvelles

Des séquences vidéo sont apparues en ligne sur l’étendue des conditions météorologiques intenses observées autour de Londres. Des inondations majeures se sont produites à la station de métro londonienne Sloane Square sur la ligne Circle and District ainsi qu’à de nombreux autres endroits autour de la capitale. La Circle Line a été complètement suspendue alors que TFL tentait de faire face à la situation des inondations.

La ligne District et Hammersmith and City a été partiellement suspendue et certaines stations et tubes fonctionnent.

D’autres images ont montré que la station de métro Baker Street avait également des problèmes d’inondation.

Plus à venir…