Londres, la défense porte le numéro 15 de l’USC devant San Jose St. 30-7

in

Drake London a capté un sommet en carrière de 12 passes pour 137 verges, Greg Johnson a retourné une interception tardive de 37 verges pour un touché et le n ° 15 de la Californie du Sud s’est éloigné pour une victoire de 30-7 sur l’État de San Jose lors de son premier match samedi.

Kedon Slovis a réussi 256 verges et deux touchés, plus de la moitié de ses passes terminées se dirigeant vers le Londres dominant. Slovis a également frappé Tahj Washington avec une passe de touché de 29 verges en première mi-temps, mais le reste du jeu de passes de l’USC a connu des difficultés jusqu’à la montée en puissance finale des Trojans.

Erik Krommenhoek a réussi un attrapé glissant de 20 verges de touché avec 2:07 à jouer pour l’USC, qui a dominé les Spartans 17-0 au quatrième quart.

L’USC n’a toujours pas perdu un match d’ouverture à domicile joué au Coliseum au 21e siècle, mais cette victoire était en grande partie une autre version des départs décevants qui ont été courants sous l’entraîneur-chef de septième année Clay Helton. Les Trojans menaient les champions en titre de Mountain West seulement 13-7 avant la dernière période, mais la défense de l’USC a couronné son impressionnante journée en arrêtant San Jose State sur des downs près de la ligne de but avec 7:20 à faire.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Parker Lewis a marqué trois buts pour l’USC lors de la première rencontre des écoles californiennes depuis 2009. L’USC s’est amélioré à 5-0 contre l’État de San Jose, qui n’a pas battu une équipe classée depuis 2013 et n’a pas battu une équipe Pac-12 depuis 2006.

Nick Starkel a réussi 308 verges et Tyler Nevens s’est précipité pour un touché pour les Spartans, qui ont battu le sud de l’Utah lors de leur premier match de saison la semaine dernière.

Le jeu de passes des Troyens a traîné derrière le reste de l’équipe tout au long des trois premiers quarts au Coliseum, âgé de 98 ans, où les fans ont regardé leur équipe pour la première fois depuis novembre 2019.

Un sac de couverture sur le troisième et le but a forcé l’USC à frapper un court placement sur sa possession d’ouverture, mais l’interception d’une passe d’écran par le secondeur Drake Jackson a ensuite mis en place l’offensive des Trojans pour une passe de TD de jump-ball à Washington, le transfert récepteur de Memphis.

L’État de San Jose n’a réussi qu’un seul entraînement de plus de 20 mètres en première mi-temps, et celui-ci s’est terminé par un panier raté de 29 mètres. Les Spartans ont finalement marqué lorsque le TD de 2 verges de Nevens a couronné une course de 74 verges au milieu du troisième quart.

Après que les Troyens se soient contentés d’un troisième placement au début du quatrième, ils ont eu de la marge de manœuvre lorsque Johnson a retourné une passe sous-marine intacte pour un score avec 11:42 à jouer. L’interception du partant de trois ans était la troisième de sa carrière et la première depuis 2019.

L’EMPORTER

État de San Jose : Les Spartans n’ont pas le talent pur de l’USC, mais ils ont appris qu’ils peuvent s’accrocher avec un programme à cinq étoiles des deux côtés du ballon, même si les champions de la conférence le savaient probablement déjà.

USC : La défense et le jeu de course des Trojans étaient solides. Leurs inquiétudes sont dans l’air, où la profondeur de réception derrière Londres est suspecte: Washington a réussi quatre attrapés, son collègue Malcolm Epps en a eu un – et aucun autre récepteur large n’a attrapé de passe.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Le score final mis à part, les Troyens ont produit une autre édition de leur spécial de septembre au cours de la dernière décennie : une victoire peu convaincante qui tempère les attentes exagérées de pré-saison autour de ce programme de haut niveau et le pousse probablement légèrement vers le bas dans le classement.

SUIVANT

État de San Jose : Une semaine de congé suivie d’un voyage à Hawaï.

USC : Stanford visite le Coliseum samedi soir.