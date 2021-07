Londres : le visage d’un flic fracturé alors qu’il aidait aux urgences après l’Euro

Une image de vidéosurveillance des deux hommes avec lesquels la police veut parler (Photo: British Transport Police)

Un policier a été brutalement agressé alors qu’il soignait un homme qui est tombé dans un escalator de Tube.

La police britannique des transports a publié des images de deux hommes – l’un portant une chemise anglaise – avec qui ils veulent parler dans le cadre de l’agression à la station de métro de Camden Town à Londres.

Alors que l’officier répondait à «l’urgence médicale» à la gare de Londres, il a été soudainement frappé et frappé à la tête par deux hommes.

L’attaque a eu lieu quelques instants après la défaite des Three Lions aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Les ambulanciers paramédicaux ont ensuite été appelés à l’aide de l’officier et de la personne qu’il soignait à l’origine – et tous deux ont été transportés à l’hôpital.

La police a déclaré que l’officier y avait été soigné pour des fractures du visage et des blessures graves à l’épaule et au haut du corps.

On pense que les hommes photographiés pourraient avoir des informations qui pourraient aider leur enquête et un appel «urgent» à témoins a été lancé.

L’inspecteur-détective Gary Pinner a condamné l’agression.



Il y a eu des scènes indisciplinées à Londres au lendemain de la finale de l’Euro 2020 (Photo : Niklas Halle’n/./.)

Il a déclaré: «Cette attaque violente a eu lieu alors qu’un de nos officiers aidait un membre du public dans le besoin.

«En conséquence, il a subi de graves blessures. Aucun agent ne devrait être soumis à cela lorsqu’il fait son travail pour assurer la sécurité des passagers sur le réseau.

“Les comportements violents et abusifs de quelque nature que ce soit ne seront pas tolérés sur le chemin de fer, qu’ils soient dirigés contre le public, le personnel ferroviaire ou nos agents.”

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: «Nous avons été appelés à 23h07 le dimanche 11 juillet pour signaler un incident à la station de métro Camden.

«Nous avons envoyé deux ambulanciers, un officier d’intervention en cas d’incident et une unité d’intervention tactique.

“Nous avons soigné deux personnes sur les lieux et les avons emmenées toutes les deux à l’hôpital.”

Les membres du public qui reconnaissent les hommes sur les images ont été invités à contacter la police en envoyant un SMS au 61016 ou en appelant le 101.

Alternativement, les informations peuvent être laissées anonymement à un organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers au 0800 555 111.

