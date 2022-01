Londres poignarde l’horreur alors qu’un homme dans la quarantaine est poignardé à mort dans la capitale – appel lancé | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un homme dans la quarantaine a été poignardé juste après minuit le mardi 4 janvier à Yiewsely, Hillingdon. Les services d’urgence se sont précipités dans la rue principale et ont soigné l’homme sur les lieux.

Les ambulanciers du London Ambulance Service n’ont malheureusement pas pu sauver l’homme, décédé une demi-heure plus tard.

Les agents appellent toute personne ayant des informations sur l’incident à se manifester.

Il n’y a eu aucune arrestation au moment de la rédaction et une autopsie aura lieu à une date ultérieure.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «La police a été appelée à 00 h 12 le mardi 4 janvier par le service d’ambulance de Londres pour signaler un coup de couteau dans la High Street à Yiewsley, West Drayton.

« Des officiers se sont rendus et ont rejoint les ambulanciers paramédicaux qui soignaient un homme, âgé d’une quarantaine d’années, qui avait été retrouvé avec des coups de couteau.

« Malgré tous leurs efforts, l’homme a été déclaré mort à 00h43. Ses proches sont au courant. Ils seront épaulés par des officiers spécialisés.

« Une autopsie sera programmée en temps voulu. À ce stade précoce, il n’y a eu aucune arrestation.

« Une scène de crime est en place et certaines routes locales seront fermées pendant que des enquêtes sont menées. »

Cela survient après que 2021 a vu le plus grand nombre de meurtres d’adolescents jamais enregistrés.

Au cours de la dernière année, 30 adolescents ont été assassinés dans la capitale, le dernier incident étant enregistré le 30 décembre, dépassant le précédent record de 29 décès en 2008.

Jeudi, deux garçons ont été tués le même jour en une demi-heure.

Un garçon de 15 ans a été tué vers 19 heures à Ashburton Park à Croydon, dans le sud de Londres.

Un garçon de 16 ans a ensuite été mortellement blessé à Hillingdon moins d’une demi-heure plus tard.

Le jeune a été déclaré mort sur terre à Philpotts Farm Open Space à 20h25.

S’exprimant le 30 décembre, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il était « dévasté » par les deux meurtres.

Il a déclaré dans un fil Twitter : « Je suis dévasté par la mort d’un garçon de 15 ans à Croydon et d’un garçon de 16 ans à Hillingdon.

« Mes pensées et mes prières vont à leurs familles, amis et communautés. Je suis en contact étroit avec MetPoliceUK qui fait tout son possible pour traduire les responsables en justice.

« La sécurité des Londoniens sera toujours ma priorité numéro un.

« C’est pourquoi j’investis des sommes record dans la police pour mettre plus d’officiers dans les rues et créer des opportunités positives pour près de 100 000 jeunes Londoniens, les aidant à les détourner de la violence. »

M. Khan a ensuite ajouté qu’il refusait « d’accepter que la perte de jeunes vies est inévitable » et « continuera d’être implacable à prendre les mesures audacieuses nécessaires pour mettre fin à la violence dans notre ville ».

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101 ou de tweeter @MetCC, en donnant la référence 0063/04JAN.

Des informations peuvent également être fournies à l’association caritative indépendante Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111.