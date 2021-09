Londres pourrait être remplacée en tant que capitale britannique, craignant que la ville ne soit submergée par les inondations | Sciences | Nouvelles

Sir David King, président du Climate Crisis Advisory Group, a lancé un avertissement sévère indiquant que les principales villes côtières du Royaume-Uni, y compris la capitale de l’Angleterre, sont menacées par la montée du niveau de la mer. S’adressant au Mirror, le scientifique principal a déclaré que la Grande-Bretagne connaîtrait probablement des conditions météorologiques plus extrêmes, telles que des tempêtes et des inondations, à moins que la crise climatique ne soit maîtrisée.

“Nous sommes une nation insulaire, ce qui signifie que le plus grand défi auquel nous sommes confrontés face au changement climatique est l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes en mer”, a-t-il déclaré au Mirror.

«Et les tempêtes en mer lorsque vous êtes une nation insulaire signifient également des tempêtes à l’intérieur des terres, donc le résultat net est que nos zones côtières sont attaquées en même temps que nos rivières sont en crue.

« Si vous pensez à Londres avec la Tamise en crue et les eaux de crue de l’estuaire de la Tamise également…[you have} attack from flooding from both sides.”

The rising water levels are mostly caused by the combination of the glaciers melting and thermal expansion of seawater as it heats up.

READ MORE: COP26 is ‘opportune moment’ for Sturgeon to promote Scottish indyref2

He continued: “If we run forward in time and we continue emitting greenhouse gases at the current level we can no longer defend our valuable assets and we would have to start moving to higher land.

“What am I talking about?

“I am talking for example about the capital.

“This is already happening in Indonesia, the Government is moving the capital from higher land because Jakarta is being so seriously flooded already.

“They have rising sea levels, Jakarta is sitting very close to sea level and it’s a place with a river estuary so the estuaries are flooding at the same time as the storms are flooding from the ocean so Jakarta is no longer viable for the next 20 to 30 years.”