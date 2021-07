Londres reste la meilleure ville pour les étudiants ⋆ .

Chapeau bas à la capitale (Photo : ./Metro.co.uk)

Des espaces verts à la vie nocturne animée, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Londres est incroyablement attrayante pour les jeunes.

Et il semble que ces avantages ne soient pas passés inaperçus, car la capitale a été nommée meilleure ville pour les étudiants universitaires – pour la troisième année consécutive.

Londres est en tête du classement QS des meilleures villes étudiantes, battant des rivaux internationaux tels que Berlin, Tokyo et Boston.

Dix-huit des universités de la ville figuraient sur la liste des universités individuelles QS, l’Imperial College de Londres se classant en tête.

L’ouverture de la capitale aux étudiants internationaux et les bonnes opportunités de carrière pour les diplômés ont contribué à cimenter sa place pour une autre année.

De plus, les étudiants actuels qui étudient à Londres ont hautement apprécié la ville pour ses « opportunités culturelles, économiques et éducatives exceptionnelles ».

De manière assez prévisible, le seul domaine dans lequel Londres n’a pas été à la hauteur était l’abordabilité – se classant au 95e rang des universités les plus chères pour étudier sur les 115 universités de la liste.

Le coût de la vie, les frais de scolarité élevés et un mauvais score à l’indice Big Mac (qui compare la monnaie au hamburger McDonald’s dans tous les pays) – tous ont contribué à son faible score d’abordabilité.

Cependant, il reste à voir si Londres pourra conserver la première position pendant un an – comme Ben Sowter, directeur de la recherche de QS, affirme que de nombreux facteurs pourraient la faire perdre la première place.

Il a déclaré: «Avec deux des 10 meilleures universités du monde situées dans la ville, Londres reste un centre éducatif de premier plan. Cependant, l’augmentation des cas de Covid et les effets persistants du Brexit peuvent nuire à la position privilégiée de Londres.

Après Londres, Munich était deuxième, aux côtés de Tokyo et Séoul en troisième position à égalité.

Ailleurs, Berlin, Melbourne, Zurich, Sydney, Paris, Montréal et Boston se sont tous classés dans le top 10.

D’autres spots au Royaume-Uni ont également bien performé dans le classement – ​​avec Édimbourg, Glasgow et Manchester se classant tous dans le top 30.

