Londres se moque alors que Joe Biden affirmait que Bruxelles pourrait être «la capitale du monde libre» | UK | Nouvelles

Joe Biden se rendra au Royaume-Uni et en Belgique lors de son premier voyage à l’étranger en tant que président des États-Unis en juin pour tenter de rajeunir les relations transatlantiques. La Maison Blanche a déclaré que M. Biden assisterait au sommet du G7 à Cornwall, au Royaume-Uni, et tiendrait des réunions bilatérales avec d’autres dirigeants, dont le Premier ministre Boris Johnson. Après cela, le président se rendra au sommet de l’OTAN à Bruxelles, avant d’assister à un sommet États-Unis-UE.

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré que le voyage de M. Biden «renforcerait» l’engagement des États-Unis en faveur du multilatéralisme, ainsi que de l’OTAN et du principe de défense collective.

L’administration Biden a clairement indiqué qu’elle souhaitait voir une revitalisation de l’alliance militaire occidentale, qui avait été minée par des facteurs tels que les attaques de Donald Trump, les critiques du président français Emmanuel Macron et les tensions sur la Turquie.

Alors que l’anticipation de ses voyages augmente, des rapports mis au jour mettent en lumière son premier discours devant le Parlement européen il y a plus de dix ans.

Il n’est pas rare que M. Biden se perde sur le moment, mais lorsqu’il s’est adressé aux députés européens en 2010, sa flatterie envers l’hôte a été un peu exagérée.

Le vice-président de l’époque, ouvrant son discours en Belgique, a fait valoir que Bruxelles – compte tenu de sa riche histoire et de l’abondance d’institutions internationales – pourrait devenir la «capitale du monde libre».

Il a laissé entendre que Washington ne méritait pas ce titre – malgré la richesse de ses organisations mondiales et les innombrables sommets internationaux qui s’y déroulent.

Il a déclaré: «Comme vous le savez probablement, certains politiciens américains et journalistes américains se réfèrent à Washington DC comme la« capitale du monde libre ».

“Mais il me semble que dans cette grande ville, qui compte 1000 ans d’histoire et qui sert de capitale de la Belgique, siège de l’Union européenne et siège de l’OTAN, cette ville a sa propre prétention légitime à ce titre. . “

Les commentaires de M. Biden auraient également pu être considérés comme un camouflet à Londres.

La capitale du Royaume-Uni est l’une des plus anciennes villes du monde, avec une histoire de près de 2000 ans.

À l’époque, la ville de Londres et Bruxelles étaient également engagées dans une bataille sur les services financiers.

En 2010, l’ancien négociateur en chef du Brexit de l’UE, Michel Barnier, a été nommé commissaire européen chargé du marché intérieur et des services et a été chargé d’assainir le secteur des services financiers en Europe.

Dans un rapport du Financial Times de 2011, le correspondant européen Alex Barker a noté comment la myriade de propositions bruxelloises avait laissé le monde financier britannique sous le choc et les ministres ont vu de telles mesures nuire au secteur ou affaiblir les pouvoirs réglementaires britanniques.

Cette nervosité aurait éclaté au grand jour, David Cameron se plaignant que la ville était «constamment attaquée».

Pour l’ancien Premier ministre – et les chiffres du secteur financier britannique – le problème n’était pas un problème unique, mais plutôt une tendance inquiétante.

Anthony Belchambers, directeur général de la Futures and Options Association, basée à Londres, a déclaré à l’époque à la publication: «La bureaucratie, les initiatives fiscales mal informées, les politiques protectionnistes et les coûts de« répercussion »élevés nuiront à la portée internationale de la ville.»

M. Barnier a toujours rejeté les plaintes contre lui comme «absurdes».